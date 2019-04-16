Перегрев опасен тем, что в худшем случае может заклинить двигатель, и ваша поездка на этом и закончится, а капитальный ремонт влетит в копеечку. Предотвратить заклинивание может и качественное современное моторное масло.
2. Недостаточный прогрев двигателя зимой вследствие коротких пробегов не менее опасен. Когда в ходе поездки двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры, возникает другая проблема — в нем появляется эмульсия. Проще говоря, в масло попадает вода. В результате процессы окисления масла идут интенсивнее и быстрее. Как результат — снижение ресурса двигателя, образование нагаров на поршне и поршневых кольцах.
У непрогретого двигателя зазоры между поршнем и цилиндром увеличены, из-за чего в картер пропускается большое количество отработавших газов. В масло наряду с водой попадают продукты сгорания топлива. Что надо делать: прогревать мотор, ставить защиту перед радиатором и следить за температурой охлаждающей жидкости. Снизить нежелательный эффект от поездок на непрогретом моторе могут моторные масла с антиоксидантными добавками в составе.
3. Езда на перегруженном автомобиле. Этим страдают, в основном, дачники, когда в машину набивается вся семья и, чтобы привязать весь скарб на крышу, приходится залезать на табуретку.
Одно из них — Motul 8100 X-cess 5W30. Используемый в его основе инновационный мицеллярный загуститель обеспечивает необходимую стабильность вязкости масла, не допуская масляного голодания.
Разумеется, лучший способ решить проблему — оставить тещу дома и свериться с данными о допустимой нагрузке в руководстве автомобиля.
4. Сернистые соединения в топливе. Они смертельно опасны для двигателей современных автомобилей.
По исследованию «Российской системы качества» (Роскачество) и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 2018 года, самыми частыми нарушениями на АЗС в России, связанными с качеством автомобильного топлива, являются: превышение допустимого содержания серы, а также превышение допустимой концентрации оксигенатов — веществ, за счет которых повышают октановое число некачественного топлива. Например, тетраэтилсвинца, из-за которого бензин называют этилированным и который запрещен к использованию всеми современными автопроизводителями.
Сера страшна тем, что в камере сгорания окисляется до формы серной кислоты. А кислота есть кислота, тем более если она серная. Активно нейтрализовать ее удается упоминавшемуся раньше маслу Motul 8100 X-cess 5W30, в котором увеличена концентрация моюще-диспергирующих присадок. Ну и, конечно, не стоит заправляться на сомнительных АЗС.
5. Езда на топливе с не тем октановым числом. Такое случается в глубинке, когда на заправке другого топлива нет. Вот и заливаешь в бак АИ-92 вместо девяносто пятого.
6. Городские многочасовые пробки. Они системно подрывают здоровье двигателя. Одна из проблем состоит в том, что пробег по одометру перестает соответствовать наработанному ресурсу двигателя внутреннего сгорания по моточасам. Грубо говоря, двигатель работает дольше, чем работал бы при аналогичном среднестатистическом пробеге. Нередко в таких случаях автопроизводитель рекомендует менять масло в два раза чаще, чем предусмотрено по регламенту. Кто-то делает ставку на использование высокоэффективных современных смазочных материалов.
7. Длительная работа на холостых оборотах — при ней в картер двигателя попадает топливо, аналогично тому, как это происходит при недостаточном прогреве мотора. Как результат снижается вязкость масла, уменьшается несущая способность масляной пленки и ускоряется износ трущихся деталей. Заметим, что это — одно из последствий пробок.
Выход: либо ехать из города как от чумы, либо — вы не поверите — опять-таки использовать качественное моторное масло.
Проблемы у двигателя вашей машины могут быть разные, но решение часто одно и оно профилактическое — качественное современное моторное масло.
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