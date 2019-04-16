Не секрет, что условия эксплуатации автомобилей в нашей стране зарубежными производителями рассматриваются не просто как сложные, а буквально как экстремальные. Из-за плохих дорог и некачественного топлива к нам не рискуют привозить модели последнего поколения. Но, что даже хуже, иногда по неопытности или невнимательности мы сами портим свои машины. Вот некоторые типичные ситуации.

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если вы задумались о промывке радиатора снаружи, имеет смысл совместить ее с заменой охлаждающей жидкости.

Чаще с этим сталкиваются летом, но можно перегреть мотор и зимой, если неисправен термостат или оборвался привод помпы. Следите за техническим состоянием двигателя. Летом проверяйте чистоту радиатора охлаждения. В его соты набиваются насекомые, грязь и пыль, которых на дорогах хватает. Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи: в его бачках часто скапливаются частицы ржавчины и окалины, а также продукты окисления алюминиевых деталей. И

Перегрев опасен тем, что в худшем случае может заклинить двигатель, и ваша поездка на этом и закончится, а капитальный ремонт влетит в копеечку. Предотвратить заклинивание может и качественное современное моторное масло.

2. Недостаточный прогрев двигателя зимой вследствие коротких пробегов не менее опасен. Когда в ходе поездки двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры, возникает другая проблема — в нем появляется эмульсия. Проще говоря, в масло попадает вода. В результате процессы окисления масла идут интенсивнее и быстрее. Как результат — снижение ресурса двигателя, образование нагаров на поршне и поршневых кольцах.

У непрогретого двигателя зазоры между поршнем и цилиндром увеличены, из-за чего в картер пропускается большое количество отработавших газов. В масло наряду с водой попадают продукты сгорания топлива. Что надо делать: прогревать мотор, ставить защиту перед радиатором и следить за температурой охлаждающей жидкости. Снизить нежелательный эффект от поездок на непрогретом моторе могут моторные масла с антиоксидантными добавками в составе.

3. Езда на перегруженном автомобиле. Этим страдают, в основном, дачники, когда в машину набивается вся семья и, чтобы привязать весь скарб на крышу, приходится залезать на табуретку.

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Есть масла, которые способны защитить нагруженные детали кривошипно-шатунного механизма и цилиндра поршневой группы в таких суровых условиях эксплуатации.

Неудивительно, что при троганье с места пахнет паленым сцеплением. Чтобы разогнать такую машину, приходится раскручивать двигатель под сопровождение детонационных стуков. В таком режиме мотор долго не протянет. Но хорошее моторное масло может предотвратить проблему.

Одно из них — Motul 8100 X-cess 5W30. Используемый в его основе инновационный мицеллярный загуститель обеспечивает необходимую стабильность вязкости масла, не допуская масляного голодания.

Разумеется, лучший способ решить проблему — оставить тещу дома и свериться с данными о допустимой нагрузке в руководстве автомобиля.

4. Сернистые соединения в топливе. Они смертельно опасны для двигателей современных автомобилей.

По исследованию «Российской системы качества» (Роскачество) и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 2018 года, самыми частыми нарушениями на АЗС в России, связанными с качеством автомобильного топлива, являются: превышение допустимого содержания серы, а также превышение допустимой концентрации оксигенатов — веществ, за счет которых повышают октановое число некачественного топлива. Например, тетраэтилсвинца, из-за которого бензин называют этилированным и который запрещен к использованию всеми современными автопроизводителями.

Сера страшна тем, что в камере сгорания окисляется до формы серной кислоты. А кислота есть кислота, тем более если она серная. Активно нейтрализовать ее удается упоминавшемуся раньше маслу Motul 8100 X-cess 5W30, в котором увеличена концентрация моюще-диспергирующих присадок. Ну и, конечно, не стоит заправляться на сомнительных АЗС.

5. Езда на топливе с не тем октановым числом. Такое случается в глубинке, когда на заправке другого топлива нет. Вот и заливаешь в бак АИ-92 вместо девяносто пятого.

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Заливая АИ-98 вместо положенного АИ-92, вы не только потратите больше денег на топливо, но и рискуете прогаром клапанов, например.

Как разовое явление это может иметь место. Однако если кто-то думает, что чем выше октановое число, тем будет лучше мотору — ошибается.

6. Городские многочасовые пробки. Они системно подрывают здоровье двигателя. Одна из проблем состоит в том, что пробег по одометру перестает соответствовать наработанному ресурсу двигателя внутреннего сгорания по моточасам. Грубо говоря, двигатель работает дольше, чем работал бы при аналогичном среднестатистическом пробеге. Нередко в таких случаях автопроизводитель рекомендует менять масло в два раза чаще, чем предусмотрено по регламенту. Кто-то делает ставку на использование высокоэффективных современных смазочных материалов.

7. Длительная работа на холостых оборотах — при ней в картер двигателя попадает топливо, аналогично тому, как это происходит при недостаточном прогреве мотора. Как результат снижается вязкость масла, уменьшается несущая способность масляной пленки и ускоряется износ трущихся деталей. Заметим, что это — одно из последствий пробок.

Выход: либо ехать из города как от чумы, либо — вы не поверите — опять-таки использовать качественное моторное масло.

Проблемы у двигателя вашей машины могут быть разные, но решение часто одно и оно профилактическое — качественное современное моторное масло.