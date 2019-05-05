Зачем нам электромобили, если газ девать некуда?!

Почему нефтегазодобывающая страна должна заниматься электромобилями — эксперты «За рулем» перечисляют аргументы «за». А что вы думаете?

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Может ли Россия обойтись без электромобилей?

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Может, конечно же. Нефть никак не кончается, а газа у нас вообще Клондайк — сжигай себе на здоровье. Но пока мы будем дожигать все, что осталось под ногами, добрые соседи по планете освоят-таки новые технологии, отказавшись от ископаемого топлива. При этом наш экспорт нефти и газа резко снизится: бюджету это явно не понравится. И если мы хотим остаться на рынке торговцев энергией, надо всерьез хвататься за электричество. К тому же от освоения экологически чистого транспорта, не нуждающегося в нормах Евро и каталитических нейтрализаторах, нам всем станет только лучше. Если же не начать заниматься этим хотя бы сегодня (а надо было еще позавчера!), то мы увязнем в эпохе дремучих технологий. И чтобы этого не случилось, нам необходимы электромобили со всей подобающей инфраструктурой.

Как изменится с электромобилями наша жизнь? Какие плюсы нам сулит их массовое внедрение — да и сулит ли? Загибаем пальцы.

Нагрузка в сетях

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Сегодня нагрузка в сетях электропитания крайне неравномерная. К примеру, пришел человек вечером домой — включает плиту, телевизор, свет, стиральную машину, компьютер и т.п. Пик потребления очевиден. Ближе к ночи жизнь потихоньку замирает — нагрузка падает. И так без конца.

А электромобиль, подключенный вечером к сети, поначалу позволит за счет остатка своей энергии сгладить вечернюю нагрузку, а ночью, напротив, сможет забирать ее в свои аккумуляторы, пока хомо сапиенсы спят. Чем большее число электрокаров это сделают, тем слабее будут пиковые нагрузки в сетях. Само собой, предполагается, что такая схема возможна только с полной интеграцией автомобиля в электросеть дома, населенного пункта, да и всей энергосистемы страны, когда электроника позволяет батареям работать в буферном режиме.

Каршеринг, пицца и «дальнобой»

Для коротких городских поездок электромобиль отлично подходит: запаса энергии на любой маршрут ему точно хватит, а вредных выбросов при этом он не создает — хоть через парк поезжайте. Для развоза пиццы, школьных завтраков и т. п. он также подойдет. А вот для дальних поездок типа Москва — Питер или еще дальше на первое время будут использоваться машины на углеводородном топливе. Иными словами, произойдет «разделение труда».

Личные автомобили

Электромобиль в ряде случаев поспособствует тому, что покупатели наконец-то начнут покупать машины конкретно под свои нужды, а не для сравнения с соседской тачкой типа «чья круче». И если человек осознает, что реально машина ему нужна только для городских поездок на работу и обратно, то его выбором вполне сможет стать небольшой электромобиль. Покупают же сегодня взрослые дяди и тети самокаты и прочие сегвеи, если им это удобно… А электромобиль — то же самое, только побольше и подороже. Они не будут вонять во дворах, они сгладят пульсации в электрических сетях, на них можно будет ездить хоть в жилые кварталы с Евро-10.

Где брать электричество?

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Там же, где и сегодня. Ездят же столько лет электрички, троллейбусы, метро и трамваи — им энергии хватает… Но если говорить про экологию, то от ТЭЦ надо, конечно же, потихоньку отказываться. Тем более что именно Россия обладает передовым опытом по использованию атомной энергии. А если к тому же помогут солнечные и ветряные станции, а в прибрежных районах — приливные и волновые генераторы энергии, то хуже не будет.

Что касается страшилки типа «Энергии не хватит!», она звучит надуманно. Появление электромобилей само по себе не означает увеличение числа транспортных средств — просто один тип самодвижущегося экипажа заменяется другим. А на производство бензинов и дизельных топлив тратится огромная энергия. Произойдет ее перераспределение, только и всего.

Нефть и газ все равно закончатся. И думать о том, кто и у кого будет покупать энергию, давно пора.
Нефть и газ все равно закончатся. И думать о том, кто и у кого будет покупать энергию, давно пора.

Политика и идеология

Китайцы лет десять назад заявили: мол, мировой автопром мы вряд ли догоним, а вот в области электромобилей станем лидерами! Нашей стране по силам сделать если не то же самое, то во всяком случае всерьез озадачиться перспективной проблемой.

Зачем нам электромобили, если газ девать некуда?!
Зачем нам электромобили, если газ девать некуда?!
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