Зачем нам электромобили, если газ девать некуда?!

Откуда на Плюке моря? Из них давным-давно луц сделали!
Из фильма «Киндзадза»
Может ли Россия обойтись без электромобилей?
Как изменится с электромобилями наша жизнь? Какие плюсы нам сулит их массовое внедрение — да и сулит ли? Загибаем пальцы.
Нагрузка в сетях
А электромобиль, подключенный вечером к сети, поначалу позволит за счет остатка своей энергии сгладить вечернюю нагрузку, а ночью, напротив, сможет забирать ее в свои аккумуляторы, пока хомо сапиенсы спят. Чем большее число электрокаров это сделают, тем слабее будут пиковые нагрузки в сетях. Само собой, предполагается, что такая схема возможна только с полной интеграцией автомобиля в электросеть дома, населенного пункта, да и всей энергосистемы страны, когда электроника позволяет батареям работать в буферном режиме.
Каршеринг, пицца и «дальнобой»
Для коротких городских поездок электромобиль отлично подходит: запаса энергии на любой маршрут ему точно хватит, а вредных выбросов при этом он не создает — хоть через парк поезжайте. Для развоза пиццы, школьных завтраков и т. п. он также подойдет. А вот для дальних поездок типа Москва — Питер или еще дальше на первое время будут использоваться машины на углеводородном топливе. Иными словами, произойдет «разделение труда».
Личные автомобили
Электромобиль в ряде случаев поспособствует тому, что покупатели наконец-то начнут покупать машины конкретно под свои нужды, а не для сравнения с соседской тачкой типа «чья круче». И если человек осознает, что реально машина ему нужна только для городских поездок на работу и обратно, то его выбором вполне сможет стать небольшой электромобиль. Покупают же сегодня взрослые дяди и тети самокаты и прочие сегвеи, если им это удобно… А электромобиль — то же самое, только побольше и подороже. Они не будут вонять во дворах, они сгладят пульсации в электрических сетях, на них можно будет ездить хоть в жилые кварталы с Евро-10.
Где брать электричество?
Что касается страшилки типа «Энергии не хватит!», она звучит надуманно. Появление электромобилей само по себе не означает увеличение числа транспортных средств — просто один тип самодвижущегося экипажа заменяется другим. А на производство бензинов и дизельных топлив тратится огромная энергия. Произойдет ее перераспределение, только и всего.
Политика и идеология
Китайцы лет десять назад заявили: мол, мировой автопром мы вряд ли догоним, а вот в области электромобилей станем лидерами! Нашей стране по силам сделать если не то же самое, то во всяком случае всерьез озадачиться перспективной проблемой.
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