Зачем нам электромобили, если газ девать некуда?!

Почему нефтегазодобывающая страна должна заниматься электромобилями — эксперты «За рулем» перечисляют аргументы «за». А что вы думаете?

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Может ли Россия обойтись без электромобилей?

Нефть никак не кончается, а газа у нас вообще Клондайк — сжигай себе на здоровье. Но пока мы будем дожигать все, что осталось под ногами, добрые соседи по планете освоят-таки новые технологии, отказавшись от ископаемого топлива.

Может, конечно же.При этом наш экспорт нефти и газа резко снизится: бюджету это явно не понравится. И если мы хотим остаться на рынке торговцев энергией, надо всерьез хвататься за электричество. К тому же от освоения экологически чистого транспорта, не нуждающегося в нормах Евро и каталитических нейтрализаторах , нам всем станет только лучше. Если же не начать заниматься этим хотя бы сегодня (а надо было еще позавчера!), то мы увязнем в эпохе дремучих технологий. И чтобы этого не случилось, нам необходимы электромобили со всей подобающей инфраструктурой.

Как изменится с электромобилями наша жизнь? Какие плюсы нам сулит их массовое внедрение — да и сулит ли? Загибаем пальцы.

Нагрузка в сетях

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Сегодня нагрузка в сетях электропитания крайне неравномерная. К примеру, пришел человек вечером домой — включает плиту, телевизор, свет, стиральную машину, компьютер и т.п. Пик потребления очевиден. Ближе к ночи жизнь потихоньку замирает — нагрузка падает. И так без конца.

А электромобиль, подключенный вечером к сети, поначалу позволит за счет остатка своей энергии сгладить вечернюю нагрузку, а ночью, напротив, сможет забирать ее в свои аккумуляторы, пока хомо сапиенсы спят. Чем большее число электрокаров это сделают, тем слабее будут пиковые нагрузки в сетях. Само собой, предполагается, что такая схема возможна только с полной интеграцией автомобиля в электросеть дома, населенного пункта, да и всей энергосистемы страны, когда электроника позволяет батареям работать в буферном режиме.

Каршеринг, пицца и «дальнобой»

Для коротких городских поездок электромобиль отлично подходит: запаса энергии на любой маршрут ему точно хватит, а вредных выбросов при этом он не создает — хоть через парк поезжайте. Для развоза пиццы, школьных завтраков и т. п. он также подойдет. А вот для дальних поездок типа Москва — Питер или еще дальше на первое время будут использоваться машины на углеводородном топливе. Иными словами, произойдет «разделение труда».

Личные автомобили

Электромобиль в ряде случаев поспособствует тому, что покупатели наконец-то начнут покупать машины конкретно под свои нужды, а не для сравнения с соседской тачкой типа «чья круче». И если человек осознает, что реально машина ему нужна только для городских поездок на работу и обратно, то его выбором вполне сможет стать небольшой электромобиль. Покупают же сегодня взрослые дяди и тети самокаты и прочие сегвеи, если им это удобно… А электромобиль — то же самое, только побольше и подороже. Они не будут вонять во дворах, они сгладят пульсации в электрических сетях, на них можно будет ездить хоть в жилые кварталы с Евро-10.

Где брать электричество?

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Там же, где и сегодня. Ездят же столько лет электрички, троллейбусы, метро и трамваи — им энергии хватает… Но если говорить про экологию, то от ТЭЦ надо, конечно же, потихоньку отказываться. Тем более что именно Россия обладает передовым опытом по использованию атомной энергии. А если к тому же помогут солнечные и ветряные станции, а в прибрежных районах — приливные и волновые генераторы энергии, то хуже не будет.

Что касается страшилки типа «Энергии не хватит!», она звучит надуманно. Появление электромобилей само по себе не означает увеличение числа транспортных средств — просто один тип самодвижущегося экипажа заменяется другим. А на производство бензинов и дизельных топлив тратится огромная энергия. Произойдет ее перераспределение, только и всего.

Нефть и газ все равно закончатся. И думать о том, кто и у кого будет покупать энергию, давно пора.

Политика и идеология

Китайцы лет десять назад заявили: мол, мировой автопром мы вряд ли догоним, а вот в области электромобилей станем лидерами! Нашей стране по силам сделать если не то же самое, то во всяком случае всерьез озадачиться перспективной проблемой.