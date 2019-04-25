Вопрос, казалось бы, простой, и ответ элементарный: конечно, да. Наши отцы (хоть и не все) ездили, и мы ездим. Однако мир — и люди — стремительно меняются. Так что правильный ответ — единицы. И вот почему.

Причина первая — урбанизация

Это общемировая тенденция. Частный автомобиль в мегаполисе становится обузой. Остановки общественного транспорта — в пешей доступности. Под боком сетевые магазины, обеспечивающие продуктами. Быстро развиваются онлайн-сервисы доставки еды. Бытовую технику, мебель, одежду, обувь и вообще все что угодно сегодня можно купить с помощью интернета и с доставкой на дом. И даже продажи автомобилей постепенно уходят в Сеть.

Ездить на машине на работу/учебу? Было бы удобно, если бы не цена такого удовольствия. Да и терять время на стояние в пробках не хочется. Так что даже взрослые, состоявшиеся, консервативные люди все чаще отказываются от поездок на собственных автомобилях (и избавляются от них, если возможно). А дети идут вслед за родителями — на автобусную остановку, станцию метро…

В общественном транспорте и на остановках появились точки Wi-Fi и зарядные розетки для гаджетов. Это самое главное, что нужно тинейджерам.

Если нужна скорость — пользуются велосипедами, самокатами (обычными или электрическими), сегвеями, гироскутерами, унициклами и всем прочим, что уже понапридумывали. А что придумают завтра? Ховерборд, летающую доску, как в «Назад в будущее»?

Причина вторая — развитие общественного транспорта и беспилотников

К общественному транспорту можно отнести не только автобусы, троллейбусы, метро, но и такси. И даже каршеринг — то есть автомобили для краткосрочной аренды. Вид общественного транспорта для личного пользования, простите за оксюморон.

Хотим мы или нет, каршеринг становится все более популярным, особенно у молодежи. Открыть машину телефоном, доехать куда нужно, закрыть и забыть о ней навсегда — быстро, просто, удобно.

Также активно развивается беспилотный транспорт. По прогнозам консалтинговой компании Frost&Sullivan, уже в 2025 году объем продаж беспилотников превысит 40% общего объема мировых продаж легковых автомобилей. Специалисты аудиторской компании PricewaterhouseCoopers уверены, что к 2040 году транспортные системы крупнейших мегаполисов будут полностью автономными. Технический директор Google Рэй Курцвел считает, что самоуправляемые автомобили заполнят дороги к 2033 году. И, как убеждают футурологи, в ХХII веке умение водить автомобиль (точнее, уже электромобиль) станет атавизмом в большинстве стран. А приобретать беспилотники лично для себя будут только самые брезгливые.

Причина третья и главная — смена приоритетов

И сейчас подростки с завистью смотрят на сверстников с дорогими машинами. Но таких меньшинство, и наши дети это прекрасно понимают. Владельцы обычных, недорогих автомобилей никаких чувств у них не вызывают.

Дорогие автомобили отлично смотрятся на картинках в инстаграме. Но дорогие яхты и частные самолеты выглядят еще круче. А обычные машины — никак.

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Современных тинейджеров мало интересуют прежние «маркеры» состоятельности: загородный дом, собственная квартира, личный автомобиль, дорогая одежда. Они сосредоточены на гаджетах, и все нужное поколению X умещается в небольшом рюкзаке. У детей модно «прокачивать скиллы», то есть совершенствоваться в выбранной области, добиваясь в первую очередь признания. Успешность для них практически тождественна популярности.

Парадокс в том, что некоторые из них способны зарабатывать на популярности неплохие деньги. Но даже при этом они не стремятся приобретать дорогую собственность, так как успешность в современном понимании это еще и мобильность, постоянные путешествия. Смена рабочих мест и партнеров. Иметь свой дом, семью — значит быть стариком. А квартиру, мебель проще, дешевле и вроде бы умнее взять в аренду, как и машину — но уже с водителем (такси или Uber).

Американцы называют это поколение «поколением арендаторов». Оно есть не только в США и Европе.

Привет, поколение Z

Недавно я побывал на презентации некоего автомобильного продукта с группой популярных блогеров. Это уже поколение Y, 25–30 лет, вроде бы взрослые люди. Но те же арендаторы. Вкладываться готовы разве что в гаджеты. Водительские «права» (для каршеринга) есть пока у большинства. Хотя навыки управления автомобилем имеются у всех (не будем акцентировать внимание на том, где и как они их получали).

Я не удивлен. Уже лет пять назад среди тех, кто называет себя автомобильными журналистами, встречались не умеющие ездить с механической коробкой передач. Стыдно? Нет. Во многих других вещах они разбираются лучше нас, динозавров, заводивших машины «кривым стартером» и чистивших-настраивавших карбюраторы — в свое время.

Мир стремительно меняется, и когда-нибудь автомобили (в первую очередь частные) останутся в прошлом. Может, уже в этом веке.

Однако сыну я оставлю машину — самую простую. Постараюсь отвлечь его автомобилем от гаджетов. Объясню, что когда-то собственная машина была символом свободы. И он сможет сам, когда захочется, проехать по дороге Е371 Козюльск-Мешков или любой другой из тех, кто останутся неавтономными, — пока не запретят автомобили с ДВС и без автопилота. А быть пассажиром он и так умеет. Учиться этому не нужно.