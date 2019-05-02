Все поменялось! Китайцы больше не копируют: у них уже есть водородомобили и суперкары собственной разработки! «За рулем» нашел на автосалоне в Шанхае самые интересные новинки, показывающие, куда двигается местный автопром.
Tiggo 7 — самый новый и самый крупный кроссовер Chery — создатели наделили бодрым мотором и массой «плюшек», включая смарт-браслет вместо ключа. И все же кое-что, как выяснил «За рулем», нуждается в «допиливании».
Третье поколение кроссовера (да-да, Kia позиционирует Soul именно так!) встало на конвейер калининградского «Автотора», а дилеры начали принимать заявки. По сравнению с машиной прошлого поколения цены выросли на 2–3 процента.
Выйди из сумрака! Только так пешеход доберется живым до дома
Мало кто из пешеходов осознает, что является точно таким же участником дорожного движения, как и водители. Пускай последние управляют средством повышенной опасности и несут большую ответственность, это не повод не заботиться о безопасности со своей стороны.
Пешеходы — привилегированные участники дорожного движения. При переходе улицы их требуется пропускать, а за нарушения ПДД (тот же переход в неположенном месте) практически никогда не штрафуют. Судя по поведению «безлошадных», такое отношение порождает вседозволенность. Складывается ощущение, что заботиться о безопасности должны только автомобилисты. Вот только напомним пешеходам, что водитель защищен железом, ремнями, подушками и кучей электронных систем, а идущий человек ничего из этого не имеет.
Залог безопасности пешехода на дороге — чтобы его видели четко и заранее. Любой «нежданчик» для водителя чреват самыми тяжелыми последствиями для пешехода. Так стоит ли играть с собственным здоровьем?
Если это не «показательные выступления», то такую инициативу воспитателей можно только приветствовать. Даже в условиях мегаполиса она нелишняя.
Если это не «показательные выступления», то такую инициативу воспитателей можно только приветствовать. Даже в условиях мегаполиса она нелишняя.
Наиболее уязвимы пешеходы вне крупных городов, где скорость автомобильного потока выше, а тротуары порой отсутствуют. Водители отвыкают от того, что на их пути могут оказаться люди, и глаз не всегда способен вовремя заметить потенциальную опасность. Отсюда главный совет: будьте заметными! Идти, размахивая флагом, конечно, лишнее, но подбором одежды озаботиться стоит.
Обычно рекомендуют одеваться в яркое, но тут не все так однозначно. Зимой, когда в России начинает доминировать серо-черная гамма, действительно, кричащая желтая или зеленая куртка будет весьма кстати. Летом же, при обилии зелени и цветов, гардероб такого колера уже не подойдет — сольетесь с ландшафтом. Белая куртка будет уместна в темноте, а вот зимним днем (особенно если обочины не залиты реагентами, а укрыты чистым снегом) в такой идти вдоль трассы рискованно.
Многие наивно думают, раз они видят фары машины, то и человек за рулем их видит. Опасное заблуждение! Позаботиться о собственной заметности на дороге — дело самого пешехода.
Многие наивно думают, раз они видят фары машины, то и человек за рулем их видит. Опасное заблуждение! Позаботиться о собственной заметности на дороге — дело самого пешехода.
Конечно, иметь шкаф, набитый вещами на выход в разных погодных условиях, слишком кучеряво. Поэтому есть куда более простой и дешевый выход из положения — фликеры, светоотражатели. Напомним п. 4.1 ПДД РФ:
«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».
Небольшие фликеры, надевающиеся на элементы одежды, проигрывают в яркости полноценным жилетам. Но лучше уж с ними, чем без каких-либо светоотражателей.
Небольшие фликеры, надевающиеся на элементы одежды, проигрывают в яркости полноценным жилетам. Но лучше уж с ними, чем без каких-либо светоотражателей.
Обратите внимание на два момента. Вне населенных пунктов, где практически все дороги в России не освещаются, это обязанность. Сэкономив 100–200 рублей, вы можете потерять жизнь, если водитель заметит вас, идущего в темной одежде, за 20–30 метров. А рекомендуется иметь светоотражатели во всех ситуациях, когда автомобилисты могут вас плохо видеть, исходя из погодных условий. В том числе — и при нахождении в городе.
Еще раз напомним, что вместо крошечного брелока для прогулок вдоль трассы лучше подходит световозвращающий жилет. Стоит он ненамного дороже, а вот видимость обеспечивает лучшую на порядок. Не стоит рисковать собственной жизнью, ломать судьбу водителю и собственной семье.
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