Выйди из сумрака! Только так пешеход доберется живым до дома

Мало кто из пешеходов осознает, что является точно таким же участником дорожного движения, как и водители. Пускай последние управляют средством повышенной опасности и несут большую ответственность, это не повод не заботиться о безопасности со своей стороны.

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Пешеходы — привилегированные участники дорожного движения. При переходе улицы их требуется пропускать, а за нарушения ПДД (тот же переход в неположенном месте) практически никогда не штрафуют. Судя по поведению «безлошадных», такое отношение порождает вседозволенность. Складывается ощущение, что заботиться о безопасности должны только автомобилисты. Вот только напомним пешеходам, что водитель защищен железом, ремнями, подушками и кучей электронных систем, а идущий человек ничего из этого не имеет.

Залог безопасности пешехода на дороге — чтобы его видели четко и заранее. Любой «нежданчик» для водителя чреват самыми тяжелыми последствиями для пешехода. Так стоит ли играть с собственным здоровьем?

Если это не «показательные выступления», то такую инициативу воспитателей можно только приветствовать. Даже в условиях мегаполиса она нелишняя.

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Наиболее уязвимы пешеходы вне крупных городов, где скорость автомобильного потока выше, а тротуары порой отсутствуют. Водители отвыкают от того, что на их пути могут оказаться люди, и глаз не всегда способен вовремя заметить потенциальную опасность. Отсюда главный совет: будьте заметными! Идти, размахивая флагом, конечно, лишнее, но подбором одежды озаботиться стоит.

Обычно рекомендуют одеваться в яркое, но тут не все так однозначно. Зимой, когда в России начинает доминировать серо-черная гамма, действительно, кричащая желтая или зеленая куртка будет весьма кстати. Летом же, при обилии зелени и цветов, гардероб такого колера уже не подойдет — сольетесь с ландшафтом. Белая куртка будет уместна в темноте, а вот зимним днем (особенно если обочины не залиты реагентами, а укрыты чистым снегом) в такой идти вдоль трассы рискованно.

Многие наивно думают, раз они видят фары машины, то и человек за рулем их видит. Опасное заблуждение! Позаботиться о собственной заметности на дороге — дело самого пешехода.

Конечно, иметь шкаф, набитый вещами на выход в разных погодных условиях, слишком кучеряво. Поэтому есть куда более простой и дешевый выход из положения — фликеры, светоотражатели. Напомним п. 4.1 ПДД РФ:

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

Небольшие фликеры, надевающиеся на элементы одежды, проигрывают в яркости полноценным жилетам. Но лучше уж с ними, чем без каких-либо светоотражателей.

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Обратите внимание на два момента. Вне населенных пунктов, где практически все дороги в России не освещаются, это обязанность. Сэкономив 100–200 рублей, вы можете потерять жизнь, если водитель заметит вас, идущего в темной одежде, за 20–30 метров. А рекомендуется иметь светоотражатели во всех ситуациях, когда автомобилисты могут вас плохо видеть, исходя из погодных условий. В том числе — и при нахождении в городе.

Еще раз напомним, что вместо крошечного брелока для прогулок вдоль трассы лучше подходит световозвращающий жилет. Стоит он ненамного дороже, а вот видимость обеспечивает лучшую на порядок. Не стоит рисковать собственной жизнью, ломать судьбу водителю и собственной семье.