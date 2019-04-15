Читатель привык ориентироваться при выборе шин для своего автомобиля на результаты испытаний «За рулем», но покрышки размерностью 245/55 R19 на тестах не были. Что делать в такой ситуации, разъясняет шинный эксперт.

Приобрел Highlander 2011 года, на котором нужно поменять износившиеся шины. Toyota рекомендует устанавливать покрышки 245/55 R19, но вы такие не тестировали. Можно ли пользоваться при выборе результатами шинных тестов для иных типоразмеров?

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Начнем с того, что у вас кроссовер и, следовательно, шины для него надо искать в категории продуктов для внедорожников. Такие покрышки отличаются от легковых усиленными плечами и боковинами, а также более высоким индексом грузоподъемности. Их можно отличить по маркировке SUV или 4×4 в названии либо по оригинальному имени. С учетом условий эксплуатации (доля поездок по асфальтовым дорогам и по грунтовкам) эти шины делятся на несколько категорий.

Указанная размерность довольно редкая, мы такие шины не брали на тесты. Самый близкий вариант — 235/65 R17. Конечно, ориентироваться на результаты испытаний шин другой размерности не совсем корректно, однако можно составить представление о плюсах и минусах покрышек ­конкретной фирмы, пусть и разных типоразмеров.

Как меняется поведение автомобиля в зависимости от размера шин, читайте тут.

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