VW Touareg против Porsche Cayenne: все нормально или супергут

Туарег я всегда считал идеальным. Но постепенно мой взгляд начал притягивать Кайен. Недавно оба автомобиля обновились, окончательно вскружив мне голову.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

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Ну как можно только за шильдик Порше отдать в два раза больше денег, чем по сути за то же самое, но с эмблемой VW?

И вот еду я на Кайене, разглядывая в зеркало заднего вида Туарег, ну там правда все нормально, но со мной-то в Кайене, как все видят, супергут.

Почувствовали разницу? Если нет, читать и смотреть видео из песчаного карьера и c кольцевой трассы здесь.


Фото: «За рулем»
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