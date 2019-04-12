VW Touareg против Porsche Cayenne: все нормально или супергут

Герой нашей истории знал, что не следует связываться с перекупщиками автомобилей — это может выйти боком. И все же когда знакомый предложил ему пригнать подержанный Pajero из Германии, не смог устоять: уж больно ценник привлекательный. О том, что бывает, когда не берешь со «своих людей» расписку, читайте в материале «За рулем».
Свежие экземпляры этой модели на рынке не задерживаются — ушедший из России Круз пользуется спросом на вторичке и сегодня. Однако не все его комплектации одинаково хороши. Сделать правильный выбор поможет эксперт «За рулем».
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