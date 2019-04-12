VW Touareg против Porsche Cayenne: все нормально или супергут

Туарег я всегда считал идеальным. Но постепенно мой взгляд начал притягивать Кайен. Недавно оба автомобиля обновились, окончательно вскружив мне голову.

Материалы по теме Новый Audi A6: штурмовик магистралей

Ну как можно только за шильдик Порше отдать в два раза больше денег, чем по сути за то же самое, но с эмблемой

VW

?

И вот еду я на Кайене, разглядывая в зеркало заднего вида Туарег, ну там правда все нормально, но со мной-то в Кайене, как все видят, супергут.

Почувствовали разницу? Если нет, читать и смотреть видео из песчаного карьера и c кольцевой трассы здесь.