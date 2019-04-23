Решили стать таксистом? Пополняйте аптечку!

Казалось бы, ничего сложного в профессии нет: знай крути себе руль. Но работа водителем несет в себе массу рисков для здоровья. Как физического, так и психологического.

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Сегодня для многих работа водителем в такси является одной из самых привлекательных профессий. По опросам ВЦИОМ, около 38% называют ее желаемой.

Люди из регионов, где с работой совсем плохо, хотят уехать в Москву и работать в столице именно таксистами. Содействуют этому и таксопарки, размещающие вакансии с обещанием высоких заработков.

Но в этих объявлениях о многом не говорится, поэтому каждый таксист должен быть готов к… нижеследующему списку проблем.

1. Простудные заболевания

ОРЗ, ОРВИ, грипп, насморк, кашель, заложенное горло, температура… Все это будет преследовать водителя такси круглый год. Основная причина простудных заболеваний — разница температур в салоне и «за бортом». Зимой пассажиру холодно, летом — жарко. Водитель, дабы получить чаевые и хорошую оценку, открывает ему двери, помогает загрузить багаж и т.д., попадая регулярно из прохладного салона на жару летом и, наоборот, из теплого в мороз зимой.

К этому добавляется фактор вспышек простудных заболеваний и эпидемий: подхватить заразу воздушно-капельным путем от пассажира в замкнутом салоне автомобиля проще простого.

2. Ожирение

Лишний вес — это не недостаток, а болезнь. Сидячая работа, неправильное питание (ну а как нормально перекусить, если надо выполнять заказы, чтобы заработать деньги?) — все это ведет к нарушению обменных процессов.

В результате серьезно увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Фастфуд, который составляет основу питания большинства таксистов в рабочее время, приводит к заболеваниям ЖКТ и внутренних органов. Язвы, перитонит и другие невеселые болезни — постоянные спутники профессионального водителя.

3. Нарушения зрения

Водитель вынужден долгое время находиться в постоянной концентрации при различных погодных условиях: день, ночь, снег, дождь, слепящее солнце. Это приводит к ухудшению зрения, иногда вплоть до его частичной или полной потери.

В продаже имеются различные «корректирующие очки», «очки для водителей» и тому подобные товары, но офтальмологи говорят, что помогают они слабо либо же вовсе являются «фуфломицином», то есть не оказывают никакого влияния на зрение.

4. Заболевания спины и позвоночника

Сидячая работа и зачастую неправильная посадка за рулем (особенно если приходится перевозить несколько пассажиров за раз — тот, кто сидит за водителем, обязательно будет жаловаться на недостаток места для ног) — приводят к серьезным осложнениям, связанным с заболеваниями спины и позвоночника. Самое распространенное из них — остеохондроз. Он будет преследовать водителя до конца жизни и даже может привести к инвалидности. Радикулит с его «простреливающими» болями тоже ничем не лучше.

5. Мышечные боли

Постоянные сквозняки, работающий кондиционер или печка приводят к серьезным мышечным заболеваниям (миозитам). Особенно часто у водителей такси они наблюдаются в районе шеи и груди.

Боли поначалу локальные, но миозит может прогрессировать, вовлекая в процесс все новые мышцы. В итоге боли усиливаются, причем не только при движении, но и в покое, ночью или при перемене погоды.

6. Заболевания ЖКТ

Неправильное питание приводит не только к риску появления болезней сердечно-сосудистой системы, но и стопроцентно гарантирует проблемы с желудочно-кишечным трактом. Повторимся: чаще всего у водителя такси нет возможности правильно и по графику питаться, не говоря уже о поддержании профилактической или лечебной диеты. Также неправильное питание приводит к повышению риска появления сахарного диабета.

7. Простатит

Одно из самых распространенных мужских заболеваний возникает из-за сидячего образа жизни, ведь водитель такси проводит за рулем большую часть жизни. Из-за этого нарушается кровообращение, проявляются застойные процессы в области таза.

8. Астма и онкологические заболевания

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Работу за рулем вполне можно приравнять к вредному производству. Водитель постоянно вдыхает более 200 токсичных веществ, выбрасываемых другими автомобилями и его собственным, — окислы углерода и азота, углеводороды, тяжелые металлы.

В итоге у водителей появляются хронические легочные заболевания, аллергии и астма. Есть высокий риск онкологических заболеваний. Вряд ли пассажиры и сотрудники ДПС поймут водителя, ездящего за рулем в респираторе или противогазе, так что с этими рисками также придется смириться.

9. Заболевания нервной системы

Водитель такси постоянно находится в стрессе. Помимо переутомления, связанного с повышенной концентрацией и долгими сменами, его терпение постоянно испытывают пассажиры. Пассажиры, которые вечно чем-то недовольны. Но водитель, дабы не потерять рейтинг и не быть заблокированным у агрегаторов, вынужден быть учтивым и вежливым. Накопленная злость в итоге перерастает в нервные срывы, которые со временем учащаются.

Если после прочтения этого списка желание стать таксистом еще не пропало, стоит запомнить несколько важных вещей:

Отказ от фастфуда и джанкфуда: никакой шаурмы, найдите время съесть нормальный суп или бульон.

Делайте короткую зарядку, разминайте мышцы спины и шеи между заказами

Всех денег все равно не заработать: сократите смены с привычных для таксистов 12–14 часов до 8–10 часов максимум.

Как бы вы ни устали после работы — найдите время на долгую прогулку (от пяти километров) и на бег хотя бы раз в неделю.

При первых недомоганиях обратитесь к врачу. Махнув рукой на кратковременную боль или расстройства, вы усугубите свое положение. В итоге вместо консультаций и лекарств можно попасть на больничную койку. И потерять работу.

!!! Автор материала проработал водителем такси полтора года и занимал должность заместителя генерального директора одного из крупных московских таксопарков.