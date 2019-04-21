Эффективное и совершенно бесплатное решение проблемы, с которой сталкиваются многие автовладельцы, предложил читатель «За рулем».

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Иногда в жаркую погоду после остановки машины под моторным отсеком появляется лужа антифриза, который выдавливается из расширительного бачка. Такое случается, если расширительный бачок не циркуляционного типа — к нему от радиатора идет только один шланг. Атмосферная трубка из бачка выведена наружу, а потому при сильном расширении из нее выдавливается антифриз.

Я направил эту трубку в дополнительную пластиковую бутылку, закрепленную под капотом. Периодически сливаю из нее антифриз обратно в бачок. Следы жидкости под мотором не появляются и покупать новый антифриз не нужно.

Ю. Бузин, Липецк

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