В СМИ прошла информация о переходе на электронный ПТС. Станет ли он обязательным, и если да, то когда? Обязательна ли замена бумажного документа?
Е. Н. Халилов, Ленинградская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Правовую основу электронного паспорта транспортного средства в Российской Федерации составляет главным образом федеральный закон от 2 июня 2016 года № 156‑ФЗ, которым ратифицировано «Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов» государств — членов Таможенного союза.
В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 года № 122 (в редакции от 29 мая 2018 года) оформление бумажных паспортов будет осуществляться до 1 ноября 2019 года.
После этой даты все паспорта транспортных средств будут оформляться в электронном виде. Замена ранее выданных бумажных паспортов электронными будет осуществляться на добровольной основе по заявлению собственника транспортного средства (или его представителя).
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