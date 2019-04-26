Ввели электронный ПТС — надо менять мой бумажный? Отвечает глава ГИБДД

Читатель «За рулем» прислал в редакцию вопрос, волнующий многих: придется ли автовладельцам в массовом порядке оформлять электронные паспорта взамен уже имеющихся бумажных? В Госавтоинспекции успокоили: только по желанию!

В СМИ прошла информация о переходе на электронный ПТС. Станет ли он обязательным, и если да, то когда? ­Обязательна ли замена бумажного документа?

Е. Н. Халилов, Ленинградская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Правовую основу электронного паспорта транспортного средства в Российской Федерации составляет главным образом федеральный закон от 2 июня 2016 года № 156‑ФЗ, которым ратифицировано «Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов» государств — членов Таможенного союза.

В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 года № 122 (в редакции от 29 мая 2018 года) оформление бумажных паспортов будет осуществляться до 1 ноября 2019 года.

После этой даты все паспорта транспортных средств будут оформляться в электронном виде. Замена ранее выданных бумажных паспортов электронными будет осуществляться на добровольной основе по заявлению собственника транспортного средства (или его представителя).

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Фото: ТАСС
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