Каждый автомобилист должен четко соблюдать ПДД, обеспечивая тем самым безопасность не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Но далеко не всегда водители досконально помнят нюансы закона, а это приводит к нарушениям. Рассмотрим штрафы, на которые они нарываются чаще всего.

1. На полном ходу

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Опаздывая по своим делам, автомобилисты нередко игнорируют скоростной режим, явно превышая установленные дорожными знаками лимиты . Тем временем поездки с ветерком, особенно в плохих погодных условиях, могут привести к серьезным ДТП. Так, по сообщениям Госавтоинспекции, в 2018 году чаще всего штрафовали именно любителей быстрой езды — 87,3 млн раз!

Логично, что порывы полихачить пресекаются законодательно. Пп. 10.1. п. 10 ПДД обязывает водителя соблюдать ограничения, отмечая, что скорость должна обеспечивать возможность перманентного контроля за движением автомобиля. А статья 12.9. КоАП РФ устанавливает штрафы за нарушение этого правила. Самое суровое наказание грозит тем, кто превысит скорость на величину более 80 км/ч. Такая вольность обойдется в 5000 рублей или приведет к лишению прав на полгода. Повторные поездки со скоростью выше 80 км/ч наказываются лишением прав уже на год, а если водитель попадет в объективы камер, то штрафом в 5000 рублей.

2. Несмотря на запреты

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Известно, что разворот или поворот в запрещенных местах может легко спровоцировать аварию, но, увы, автомобилисты довольно часто не выполняют предписаний знаков и разметки. Нарушения нередко происходят из-за банальной невнимательности или стресса, но бывают случаи, когда разметка или знак нечитаемы. По данным Госавтоинспекции, количество штрафов за это нарушение в 2018 году составило 8,6 млн.

К примеру, предписаний можно не увидеть под толстым слоем грязи (снега) или не разглядеть их за кроной деревьев. Если водитель докажет, что у него не было объективной возможности визуально различить установленные знаки или разобрать разметку, но при этом он четко соблюдал ПДД, штраф можно оспорить. В остальных случаях отвечать за нарушение все равно придется. Так, поворот налево или разворот в запрещенном месте обойдутся в сумму от 1000 до 1500 рублей.

3. На красный свет

Нередко в спешке автомобилисты проскакивают на красный свет или не замечают жестов регулировщика, что чревато серьезными последствиями абсолютно для всех водителей и пешеходов. В минувшем году за это нарушение было наложено 4,3 млн штрафов. Понятно, что с подобной невнимательностью борются законодательно. Так, в п. 6 ПДД обстоятельно расписаны нюансы применения сигналов светофора и жестов регулировщика. Проверьте, все ли вы помните с парты автошколы. Тем более что п. 1 ст. 12.12. КоАП РФ устанавливает штраф 1000 рублей за поездки на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика.

4. Без ремней

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По данным Всемирной организации здравоохранения , пристегивание ремнями безопасности снижает риск смерти седоков спереди на 45–50%, а риск смерти и тяжелых травм среди пассажиров сзади — на 25%.

Садясь за руль, водитель, как правило, рефлекторно пристегивается, а вот о том, что надо проверить, сделали ли то же самое его пассажиры, вспоминает далеко не всегда. Такая рассеянность может стать причиной серьезных травм при ДТП.

Закон запрещает перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями. Водителю обязательно нужно предупредить своих попутчиков о мерах предосторожности и не нажимать на газ, пока все не пристегнутся. Пассажирам при этом не стоит забывать, что ответственность предусмотрена и для них. За поездки с нарушением этого требования для водителя установлен штраф 1000 рублей, а для пассажира предупреждение или штраф 500 рублей.

5. Не на своем месте

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Обгон в запрещенном месте или несоблюдение бокового интервала между авто может привести к плачевным последствиям. Пункты 9 и 11 ПДД обстоятельно регламентируют все нюансы расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда, обгона и опережения. Соблюдать указанные требования нужно, чтобы минимизировать количество ДТП и пробок на дорогах.

Понятно, что от сознательности каждого автомобилиста зависит общая безопасность. Однако далеко не все водители понимают степень важности установленных законодательных норм. По данным Госавтоинспекции, количество штрафов за указанные нарушения в 2018 году составило 2,8 млн. Автомобилистов не останавливает даже весьма суровое наказание за этот проступок — штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев (п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

6. Без страховки

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Несмотря на то, что обязанность страховать свою гражданскую ответственность возложена на автомобилистов законом (п. 1 ст. 4 ФЗ от 25.04.2002 N 40-ФЗ), равно как и требование предъявлять полис сотруднику полиции, несоблюдение требований об обязательном страховании далеко не редкость. В прошлом году количество выписанных за это нарушение штрафов составило 2,6 млн.

Меж тем статья 12.37 КоАП РФ содержит санкции для забывчивых водителей. К примеру, за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, придется заплатить 800 рублей (п. 2 ст. 12.37. КоАП РФ).

7. Не пропустил

По статистике Госавтоинспекции, в минувшем году количество штрафов за это нарушение достигло отметки в 1,5 млн.

Водитель должен уступать дорогу участникам движения, пользующимся преимуществом. Это общеизвестный постулат, которому тем не менее следуют далеко не все.

Что при этом прописано на сей счет в Правилах? Обязанность водителя, подъезжающего к нерегулируемом переходу, уступать дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для того, чтобы перейти. Причем если одна машина замедляется, то и другие автомобилисты, двигавшиеся в том же направлении, должны синхронно притормозить или остановиться. Конечно, в пробках и постоянной спешке эти правила нередко нарушаются, за что приходится платить штраф в размере 1500 до 2500 рублей.

Минимизировать количество нарушений вполне под силу, если проявлять особую бдительность за рулем.

Удачи на дорогах!

Текст: Анастасия Федосеева