Майский выпуск «За рулем»: авто за 650 000, обрыв ремня на ВАЗе, наши налоги

Свежий номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №5/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Новый автозавод под Москвой: как собирают Мерседесы? И зачем?
  • Гран-при «За рулем» — 2019: награды нашли своих героев!
  • Конфликт: парковщик с пистолетом против водителя
  • Агрегаторы такси теперь в ответе за пассажиров

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Renault Arkana — первый тест-драйв
  • Mazda CX-9 после модернизации
  • Chery Tiggo 7 — большой, но переднеприводный
  • Volkswagen T-Cross, мы ждем тебя в России!
  • Новый Range Rover Evoque — почти Velar!
  • Suzuki Vitara в новом обличье
  • По пескам — на электрокроссовере Audi e-tron

ЗР АКТИВ

  • Статистика угонов: Лада и Toyota в лидерах
  • Налоги автомобилиста — за что платим и сколько

ЗР ТЕСТ

  • Новая Toyota Corolla против седанов Hyundai Elantra и Citroen C4 
  • Рейтинг ЗР. Выбираем 16-дюймовые шины для кроссоверов
  • За 650 тысяч: берем новую или б/у? Лада Гранта, Audi A4 и Ford Focus
  • Междусобойчик:Genesis G80 против Kia K900

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Вазовские бензонасосы: какой купить, чтобы не прогадать?
  • Двусторонний скотч: выбираем лучший
  • Дистанционный пуск двигателя — лучше с брелока или через телематику?
  • Как это устроено: бесключевой доступ

ЗР РЕСУРС

  • Обрыв ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-21116: ремонт на 50 тысяч!
  • Вторые руки: BMW X1
  • Выбираем б/у: Chevrolet Niva и Mitsubishi Lancer
  • Подбираем краску для кузовного ремонта
  • Парк ЗР: Renault Logan Stepway City

А также:

  • Встречаем День Победы вместе с легендарным внедорожником Willys MB4 и знакомимся с вездеходом Лесник.
  • На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

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