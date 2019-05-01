Майский выпуск «За рулем»: авто за 650 000, обрыв ремня на ВАЗе, наши налоги

«За рулем» №5/2019 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Новый автозавод под Москвой: как собирают Мерседесы? И зачем?
- Гран-при «За рулем» — 2019: награды нашли своих героев!
- Конфликт: парковщик с пистолетом против водителя
- Агрегаторы такси теперь в ответе за пассажиров
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Renault Arkana — первый тест-драйв
- Mazda CX-9 после модернизации
- Chery Tiggo 7 — большой, но переднеприводный
- Volkswagen T-Cross, мы ждем тебя в России!
- Новый Range Rover Evoque — почти Velar!
- Suzuki Vitara в новом обличье
- По пескам — на электрокроссовере Audi e-tron
ЗР АКТИВ
- Статистика угонов: Лада и Toyota в лидерах
- Налоги автомобилиста — за что платим и сколько
ЗР ТЕСТ
- Новая Toyota Corolla против седанов Hyundai Elantra и Citroen C4
- Рейтинг ЗР. Выбираем 16-дюймовые шины для кроссоверов
- За 650 тысяч: берем новую или б/у? Лада Гранта, Audi A4 и Ford Focus
- Междусобойчик:Genesis G80 против Kia K900
ЗР ЭКСПЕРТ
- Вазовские бензонасосы: какой купить, чтобы не прогадать?
- Двусторонний скотч: выбираем лучший
- Дистанционный пуск двигателя — лучше с брелока или через телематику?
- Как это устроено: бесключевой доступ
ЗР РЕСУРС
- Обрыв ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-21116: ремонт на 50 тысяч!
- Вторые руки: BMW X1
- Выбираем б/у: Chevrolet Niva и Mitsubishi Lancer
- Подбираем краску для кузовного ремонта
- Парк ЗР: Renault Logan Stepway City
А также:
- Встречаем День Победы вместе с легендарным внедорожником Willys MB4 и знакомимся с вездеходом Лесник.
- На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
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