Майский выпуск «За рулем»: авто за 650 000, обрыв ремня на ВАЗе, наши налоги

Свежий номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №5/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

Новый автозавод под Москвой: как собирают Мерседесы? И зачем?

Гран-при «За рулем» — 2019: награды нашли своих героев!

Конфликт: парковщик с пистолетом против водителя

Агрегаторы такси теперь в ответе за пассажиров

ЗР ПРЕМЬЕРА

Renault Arkana — первый тест-драйв

Mazda CX-9 после модернизации

Chery Tiggo 7 — большой, но переднеприводный

Volkswagen T-Cross, мы ждем тебя в России!

Новый Range Rover Evoque — почти Velar!

Suzuki Vitara в новом обличье

По пескам — на электрокроссовере Audi e-tron

ЗР АКТИВ

Статистика угонов: Лада и Toyota в лидерах

Налоги автомобилиста — за что платим и сколько

ЗР ТЕСТ

Новая Toyota Corolla против седанов Hyundai Elantra и Citroen C4

Рейтинг ЗР. Выбираем 16-дюймовые шины для кроссоверов

За 650 тысяч: берем новую или б/у? Лада Гранта, Audi A4 и Ford Focus

Междусобойчик:Genesis G80 против Kia K900

ЗР ЭКСПЕРТ

Вазовские бензонасосы: какой купить, чтобы не прогадать?

Двусторонний скотч: выбираем лучший

Дистанционный пуск двигателя — лучше с брелока или через телематику?

Как это устроено: бесключевой доступ

ЗР РЕСУРС

Обрыв ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-21116: ремонт на 50 тысяч!

Вторые руки: BMW X1

Выбираем б/у: Chevrolet Niva и Mitsubishi Lancer

Подбираем краску для кузовного ремонта

Парк ЗР: Renault Logan Stepway City

А также:

Встречаем День Победы вместе с легендарным внедорожником Willys MB4 и знакомимся с вездеходом Лесник.

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!