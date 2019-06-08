Нынешний техосмотр многим представляется формальностью. Но все же это не повод покупать нужную бумажку. И вот почему...

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Сама постановка вопроса выглядит для «За рулем» оскорбительной: неужели мы докатились до того, что собрались обсуждать полезность взяток? Нет, конечно же. Но поговорить все-таки есть о чем.

История вопроса

Техосмотр практически всегда был эдакой повинностью для владельца машины. В семидесятые надлежало раз в год обзавестись нужными квитанциями, приехать в ГАИ, припарковаться по возможности ближе к «парадному подъезду», отыскать взглядом «важного» гаишника, окруженного толпой «соискателей», и, заискивающе улыбаясь, уговорить его подойти именно к твоей машине — если не сразу, то по возможности… Если это все-таки происходило, надо было быстро открыть капот, продемонстрировать протертое до блеска место нанесения номера двигателя, а также кузова и даже шасси при наличии такового, показать знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель и т.п. Запыленная машина отвергалась мгновенно. Иногда проводили показательную «порку»: мол, а покажи-ка мне валидол — небось, просрочен! Итогом хождений по мукам был картонный талончик, который торжественно размещали под ветровым стеклом.

Впрочем, это были еще не муки. Куда хуже стало при очередном нововведении: поезжай-ка ты на специально оснащенную линию технической диагностики, и пусть тебя там как следует проверят! Тут же пошла волна жалоб, замешанная на инфарктах: автомобиль, признанный полностью исправным у официалов, с позором изгонялся с диагностики как «несоответствующий требованиям». Примирить один сервис с другим никакой возможности не было.

Неудивительно, что во все времена находился некий «канал связи», через который можно было получить нужную бумажку за определенную мзду. Там, где обслуживание было «на уровне», машину можно было вообще не предъявлять…

Обман? Да, стопроцентный… Но, честно говоря, во многом вынужденный.

Даже такой автомобиль вполне может пройти техосмотр и получить диагностическую карту — только плати.

Нормальное решение известно давно: обслуживайся у мастеров, уполномоченных выдавать тебе соответствующую «ксиву». Если обнаружится некачественная работа (или вообще отсутствие таковой!), мастер лишается лицензии. В той же Германии это работает давным-давно — если какой-нибудь герр Шульц в своей мастерской уполномочен проводить подобные работы, то торговля бумажками для него чревата самыми нехорошими последствиями.

У нас таких шульцев, в общем-то, нет. А ездить к официалам народ не любит. Причина Номер Один — высокая стоимость. Остальные причины роли не играют. В итоге — сказка про белого бычка: народ опять покупает требуемые бумажки. И не видит в этом ничего плохого: дескать, все равно все эти техосмотры — сплошная липа. А коли так, то и стесняться нечего.

Так что реально дает техосмотр? И с какой периодичностью его надо проводить? Ведь одна машина за год проходит под 100 тысяч, а другая — от силы 2–3…

В диагностическую карту включены практически все те пункты из «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Преимущества честного техосмотра

За сравнительно небольшие деньги вам проведут диагностику большинства систем, реально влияющих на безопасность. Само собой, проверят критически важные системы с неисправностью которых нельзя вообще двигаться по дорогам общего пользования. Согласно Правилам Дорожного Движения (в пункте «Общие обязанности водителей») известно следующее: «Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства при использовании прицепа, негорящих фарах и задних „габаритах“ в темноте, и в условиях недостаточной видимости, и недействующим стеклоочистителем со стороны водителя в снег или дождь». Это главное, что должно быть исправно у любого автомобиля. Причем проверят и люфт в рулевом управлении, и равномерность тормозных сил на колесах одной оси.

«Достоинства» липового техосмотра

За те же деньги можно не делать ничего. Диагностическую карту можно получить, подъехав на нужную «точку» даже без автомобиля. А можно еще круче — получить с курьером. Хотя еще проще поступают некоторые страховые компании, продающие полис Осаго и, вместе с ним, за малую толику — диагностическую карту. При этом, само собой, проверки автомобиля не будет никакой. Зато быстро и без нервотрепки.

Личное мнение

Хороший честный техосмотр, проводимый раз в год, может выявить некоторые проблемы частного автомобиля, проезжающего за этот год 15000–20000 км.

На наш взгляд было бы очень неплохо аккредитовать мастерские для проведения диагностических осмотров. Чтобы они отвечали за качество работ по поддержанию автомобилей в исправном состоянии.

Если машину гоняют в хвост и в гриву для перевозки товаров или для частного извоза, техосмотр не покажет ничего, кроме того, что владелец подготовился к техосмотру. И это значит, что автомобиль все же будут хотя бы иногда приводить в порядок. А это лучше, чем никогда.

Особое внимание следует уделить машинам, угодившим в аварию.

Автомобиль, попавший в аварию, наиболее опасен. У него нарушена структурная целостность кузова, могут быть вытянуты и переварены силовые элементы. Помимо этого при аварии страдают и системы автомобиля. Ладно, если погнулись трубки кондиционера, а если это трубки, в которых под давлением 4 бара течет бензин, или под давлением 50 и более бар тормозная жидкость?

Ладно, если авария ограничивается мятыми крыльями, а бывает, что автомобили собирают из двух. От какого пойдут тормозные трубки?

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Мало того, кузовщики первым делом следят за гладкостью поверхностей, за ровностью зазоров и качеством окраски. А многие ответственные системы автомобиля, также пострадавшие при аварии, считают досадной помехой, которые надо кое-как слепить, и выкатить сияющий свежей краской автомобиль клиенту.

На самом деле, каждый владелец — лучший техосмотрщик для своей машины. Только не надо игнорировать малейшие проявления болезни, а надо — стараться устранять проблемы на проверенном сервисе.