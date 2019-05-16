С проблемой запотевания задних фонарей, характерной для многих автомобилей, читателю «За рулем» помогла справиться... обычная канцелярская резинка.

Материалы по теме Как с помощью магнита сэкономить 1700 рублей — простой совет

На некоторых автомобилях Hyundai и Kia запотевают задние фонари. Причина — отсутствие уплотнения у патрона лампы.

Чтобы устранить запотевание, я вынул патрон, просушил светотехнику, а перед установкой надел на патрон обычную канцелярскую резинку, накрутив ее несколько раз.

Езжу после этого четвертый год — запотевания нет.

М. Закиров, Республика Татарстан

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Полное собрание советов бывалых водителей вы найдете по этой ссылке

Фото: М. Закиров