На некоторых автомобилях Hyundai и Kia запотевают задние фонари. Причина — отсутствие уплотнения у патрона лампы.
Чтобы устранить запотевание, я вынул патрон, просушил светотехнику, а перед установкой надел на патрон обычную канцелярскую резинку, накрутив ее несколько раз.
Езжу после этого четвертый год — запотевания нет.
М. Закиров, Республика Татарстан
Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».
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Фото: М. Закиров
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