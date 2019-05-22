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Поэтому термин «выпускной коллектор» звучит вполне понятно и грамотно: такой элемент мотора собирает воедино потоки отработавших газов от разных цилиндров двигателя.
А вот очень похожая на него деталь, которую по аналогии кто-то обозвал «впускной коллектор», ничего не объединяет, а напротив, разъединяет! Собирать на впуске просто нечего — напротив, надо разделять поток по разным цилиндрам. Вот почему в серьезных источниках используют правильный термин: «впускной трубопровод»! А никаких впускных коллекторов в природе не существует: это — неграмотное название.
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