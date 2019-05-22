Говорите правильно: впускной коллектор — нет такой детали!

Об этом не знают даже некоторые бывалые механики. Реальная деталь в моторе и ее нереальное название — как такое произошло?

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Слово «коллектор» (англ. collector) имеет вполне определенный смысл. Из телепрограмм сегодня все усвоили, что так называют человека, который занимается взысканием долгов. Применительно к технике это — устройство, которое что-либо собирает, объединяет.

Поэтому термин «выпускной коллектор» звучит вполне понятно и грамотно: такой элемент мотора собирает воедино потоки отработавших газов от разных цилиндров двигателя.

А вот очень похожая на него деталь, которую по аналогии кто-то обозвал «впускной коллектор», ничего не объединяет, а напротив, разъединяет! Собирать на впуске просто нечего — напротив, надо разделять поток по разным цилиндрам. Вот почему в серьезных источниках используют правильный термин: «впускной трубопровод»! А никаких впускных коллекторов в природе не существует: это — неграмотное название.

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