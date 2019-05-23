Говорите правильно: на полном дросселе... так не бывает!

Материалы по темеГоворите правильно: впускной коллектор — нет такой детали!
Словосочетание «полный дроссель» звучит завлекающе — сразу представляешь несущийся по автобану болид и стрелку спидометра, лежащую на краю шкалы. Ведь очевидно, казалось бы, что выражение «на полном дросселе» — иносказательное «газ в пол!» Но это совсем не так: про езду с максимальной подачей топлива так говорить нельзя.
Дело в том, что термин «дросселирование» происходит от немецкого drosseln — ограничивать, глушить… Поэтому словосочетание «полный дроссель» говорит о полном перекрытии подачи топлива, а вовсе не о полной его подаче. На полном дросселе машина вообще никуда не поедет. Именно поэтому грамотные мотористы предпочитают иное выражение — «на полной дыре». Неэффектно, зато правильно.
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