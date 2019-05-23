Говорите правильно: на полном дросселе... так не бывает! Знаете, почему профессиональные мотористы не ездят «на полном дросселе»? Потому что это невозможно: машина попросту не сдвинется с места. Лада на треке: 10 важных вопросов об автогонках А вы знаете, что первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров был чемпионом серий Кубок ЛАДА, где гонялся на ВАЗ-21083-37, и Lada Revolution. LADA вообще всегда была про спорт. А уж теперь, когда Российская серия кольцевых гонок (РСКГ) становится все популярнее, команда LADA Sport Rosneft играет в ней одну из ключевых ролей. Китайский автомобильный бренд GAC MOTOR (ГАК МОТОР) приглашает к сотрудничеству дилеров по всей России GAC GROUP (ГАК группа) входит в 500 лучших предприятий мира по версии Fortune, занимая в рейтинге 202-е место. В группу компаний GAC GROUP входят GAC Toyota (ГАК Тойота), GAC Honda (ГАК Хонда), GAC MOTOR (ГАК МОТОР), GAC Mitsubishi (ГАК Мицубиси) и другие.