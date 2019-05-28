Говорите правильно: автоматических трансмиссий, увы, не бывает!

Материалы по темеГоворите правильно: на полном дросселе... так не бывает!
Дело в том, что трансмиссия — это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. Соответственно, в нее могут входить карданный вал, коробка передач, дифференциал, приводы колес со ШРУСами и т. п.
Но кто видел автоматический кардан? И кем выпускаются автоматические ШРУСы? Их нет в природе — автоматической на сегодня может быть только коробка передач. Так что с какой стати обзывать автоматической всю трансмиссию? Эдак можно обозвать автоматическим и кузов автомобиля с АКП.
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Читать комментарии (8)