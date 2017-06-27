Говорите грамотно: колес 17-го радиуса не бывает! — журнал За рулем

Говорите правильно: колес 17-го радиуса не бывает!

«За рулем» объясняет, что на самом деле означает маркировка R17 на шине. Скажете на шиномонтаже, что это радиус, и мастер-приемщик ехидно улыбнется, а вот назовете верно и, возможно, даже получите скидку на работу.

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Говорите правильно: диск? колесный диск? Всё мимо!
Самая распространенная «колесная глупость» касается… радиусов! Повторяем в энный раз: не бывает в природе шин 15-го или 17-го радиуса! Равно как и 18-го, да любого другого: никто и никогда не различал шины таким образом! А злополучный символ R на их боковине говорит только о том, что данная шина — радиальная. Поэтому надпись типа R17 сообщает, что перед нами радиальная шина с посадочным диаметром 17 дюймов!

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