Недавно мы писали, что автоконцерны Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar пожаловались в ФСБ на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края. Оказалось, что обижены не только эти автопроизводители, по той же схеме двойную стоимость автомобиля пытаются взыскать и с китайской компании DFM.
«За рулем» объясняет, что на самом деле означает маркировка R17 на шине. Скажете на шиномонтаже, что это радиус, и мастер-приемщик ехидно улыбнется, а вот назовете верно и, возможно, даже получите скидку на работу.
Почему профессиональные велосипедисты тренируются там, где езда на велосипеде запрещена Правилами? Ответ прост: это Россия. Рассказываем, как решают эту и другие проблемы велосипедистов у нас, а как — в других развитых странах.
Kia Soul нового поколения превосходит предшественника буквально во всём. При этом за машину просят немногим больше: даже самые нафаршированные опциями версии подорожали меньше чем на 10 процентов.
Говорите правильно: колес 17-го радиуса не бывает!
«За рулем» объясняет, что на самом деле означает маркировка R17 на шине. Скажете на шиномонтаже, что это радиус, и мастер-приемщик ехидно улыбнется, а вот назовете верно и, возможно, даже получите скидку на работу.
Самая распространенная «колесная глупость» касается… радиусов! Повторяем в энный раз: не бывает в природе шин 15-го или 17-го радиуса! Равно как и 18-го, да любого другого: никто и никогда не различал шины таким образом! А злополучный символ R на их боковине говорит только о том, что данная шина — радиальная. Поэтому надпись типа R17 сообщает, что перед нами радиальная шина с посадочным диаметром 17 дюймов!
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