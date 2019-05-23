Нестандартный тест-драйв, в котором эксперты «За рулем» свели автомобили за 650 тысяч рублей, а именно новый лифтбек Лада Гранта, седан Audi A4 2006 года (пробег 200 000 км) и пятилетний универсал Ford Focus с 47 тыс. км на одометре, судя по комментариям, задел за живое многих. Продолжаем дискуссию: Кирилл Милешкин рассказывает, что подтолкнуло его к покупке подержанного премиума, и о затратах на его содержание.

Три года назад по цене Гранты в максимальной комплектации я купил 10‑летний Audi A4, пробежавший 175 000 км (если верить одометру и предыдущему владельцу). С 200‑сильным турбомотором, автоматом и полным приводом.

Хотелось прилично едущую машину за минимум денег. Все риски прекрасно осознавал — прежде у меня были престарелые «семерка» BMW (Е38) и Audi A4 (B5) 1.8T.

Наша семейная машина проезжает в среднем 10 000–12 000 км в год. При таком пробеге не разорит даже технически сложная старая иномарка. И еще вопрос, что накладнее — ее содержание или полис каско для новой машины плюс потери в цене.

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Безусловно, если бы я накручивал 20 000–30 000 км в год, присмотрелся бы к максимально свежим машинам гольф-класса вроде того же Фокуса. Возможно, даже «на ручке», чтобы избежать проблем в будущем. А если бы испытывал еще и сильную стесненность в средствах, купил бы Гранту с тремя годами гарантии.

Технически Audi оказался умницей. За три года и 35 000 км серьезных внеплановых вложений не потребовали ни двигатель, ни трансмиссия, ни подвеска. Однако по мелочам набежало больше 170 000 рублей. Это без учета необязательных позиций вроде дооснащения круиз-контролем и восстановления потускневших фар, - но с дорогим маслом Motul и его заменой каждые 7500 км.

Поэтому не питайте иллюзий: поддержание пожилой машины в отличном состоянии — дело затратное. Если же вы готовы мириться с ее постепенным превращением в «ведро», можно, конечно, обойтись и меньшими вложениями.