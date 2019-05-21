У кроссовера Hyundai ix35 в темноте не видна черная петля для доступа в подпол багажника.
Я купил в хозяйственном магазине светлое пластмассовое кольцо для крепления штор к карнизу. Разрезал кольцо ножовкой, раздвинул и надел на петлю.
Совет пригодится и владельцам других автомобилей с темной обивкой багажника.
Б. Шафаренко, Владимирская область
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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Фото: Б. Шафаренко
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