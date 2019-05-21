Как облегчить доступ к запаске — дешево и просто

Многие автомобили отличает темная обивка багажника, на которой не так-то просто отыскать петлю, открывающую подполье. Решение читателя «За рулем» автовладельцам в помощь!

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У кроссовера Hyundai ix35 в темноте не видна черная петля для доступа в подпол багажника.

Я купил в хозяйственном магазине светлое пластмассовое кольцо для крепления штор к карнизу. Разрезал кольцо ножовкой, раздвинул и надел на петлю.

Совет пригодится и владельцам других автомобилей с темной обивкой багажника.

Б. Шафаренко, Владимирская область

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Б. Шафаренко

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