Тест Toyota GR Supra: с баварскими генами

В этом году выпустят лишь 900 спорткаров, и все они уже распределены по рынкам. К примеру, нам достанется всего 22 машины. Так что у нас на тесте настоящий эксклюзив.

Toyota Supra
Toyota Supra

Toyota > Supra


Новая Toyota Supra — чистокровный заднеприводник, а потому на извилистых дорожках особенно хорошо ощущается склонность спорткара к избыточной поворачиваемости. Зато на гоночном треке на полном газу этот двухместный автомобиль показывает, на что он способен на самом деле.

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Фото: «За рулем»
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