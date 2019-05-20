Новая Toyota Supra — чистокровный заднеприводник, а потому на извилистых дорожках особенно хорошо ощущается склонность спорткара к избыточной поворачиваемости. Зато на гоночном треке на полном газу этот двухместный автомобиль показывает, на что он способен на самом деле.
Тест Toyota GR Supra: с баварскими генами
В этом году выпустят лишь 900 спорткаров, и все они уже распределены по рынкам. К примеру, нам достанется всего 22 машины. Так что у нас на тесте настоящий эксклюзив.
Фото: Петр Меньших «За рулем»
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