Ваш гараж попадает под снос? Вот как получить компенсацию!

При сносе гаража владельцу должны возместить стоимость строения. Если есть документы о собственности, мерилом становится кадастровая стоимость. Чем она выше, тем больше дадут.

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В конце 90‑х годов прошлого века простой металлический гараж в Москве меняли на автомобиль — гаражи были в цене! Нынче другие времена. При сносе гаража предусмотрена компенсация, но обычно она меньше его реальной стоимости.

Причина в том, что у владельцев нет «нормальных» документов. Раньше вот были, а теперь — увы.

Изучаем документы

Должным образом оформлен лишь каждый пятый гараж. У большинства хозяев на руках некие членские книжки гаражно-строительного кооператива либо иной общественной организации времен 1950–1980‑х годов. Хорошо, если таковая действительно существует и своевременно вносит арендную плату за землю. Если же организации давно нет, компенсация не положена. Отсюда вывод: проверьте вашу управляющую компанию. Для этого достаточно знать полное название организации — интернет вам поможет.

До сих пор нет четкого понимания, какие документы на гараж необходимо оформлять. Отношение к гаражам часто зависит не от закона, а от позиции муниципальных чиновников.

В столице, например, большинство ГСК входит в Московский городской союз автомобилистов (МГСА). Влиятельная прежде структура сейчас потеряла все рычаги воздействия, и московские власти регулярно откусывают от нее куски. Плоскостным стоянкам объявлена насто­ящая война, под нож пущены тысячи машиномест. Например, при строительстве Юго-Восточной хорды гаражей лишатся около четырех тысяч москвичей.

Люди пытаются бороться за свое имущество, но на поверку оказывается, что статуса собственности оно не имеет, а потому имуществом считаться не может. И получается, что, выдавая компенсацию, власти делают некое одолжение горожанам. Не согласен с суммой? Чиновники всегда имеют возможность разорвать договор об аренде земли — и добропорядочный ГСК автоматически становится самостроем. А владельцам самостроя компенсация не положена. Да еще и ликвидация строения происходит за их счет.

Дайте деньги

При сносе гаража владельцу должны возместить стоимость строения. Если есть документы о собственности, мерилом становится кадастровая стоимость. Чем она выше, тем больше дадут.

Но многими гаражами распоряжаются на основании регистрационного паспорта машиномéста. Вот здесь начинается самое интересное. Власти обязаны компенсировать понесенные расходы, а таковыми считается паевой взнос. Размер его не регламентирован, - в МГСА, например, 20 тысяч рублей. После ряда митингов власти подняли цену. Сейчас в Москве за снесенный металлический гараж возвращают 150 тысяч рублей, за кирпичный — 300 тысяч. На сумму компенсации не влияет ни состояние строения, ни наличие погреба или надстроек. Машиноместо в многоэтажном неотап­ливаемом паркинге стоит от 500 тысяч рублей. Причем оно явно хуже — это открытая площадка, по уровню комфорта напоминающая обычную стоянку на улице. Местá в отапливаемых многоэтажных паркингах в полтора-два раза дороже.

Алгоритм сноса гаражей отработан. Человека должны предупредить не менее чем за месяц до проведения работ. Он пишет заявление и прилагает к нему необходимые документы: копии паспорта машиномéста, личного паспорта, членского билета, реквизиты своего счета. После того как компенсация «падает» на счет владельца гаража, власти имеют право начинать операцию «длинных ковшей». Если хозяин не объявляется, а гараж заброшен, его вскрывают при свидетелях, описывают имущество и сносят.

Гаражная амнистия

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В 2019 году стартовала «гаражная амнистия». В законе «О государственной регистрации недвижимости» появилось понятие «индивидуальное гаражное строительство». В результате упростили процесс получения свидетельства о собственности на гараж, входящий в структуру ГСК. Процедура занимает пару недель и обходится в 15–20 тысяч рублей.

Вроде бы не так уж дорого и хлопотно. Но не все владельцы рады изменениям. Ведь за легальный гараж необходимо платить налог, величина которого определяется местными властями. А если речь идет о пополнении казны, сразу же возникают перегибы. Чаще всего чиновники завышают кадастровую стоимость строения (именно по ней рассчитывают налог), порой в несколько раз. Добиться переоценки, лишь написав претензию, не всегда получается, нужно проводить независимую экспертизу и судиться.

В большинстве случаев восстановить справедливость владельцу удается, но — ценой немалых усилий и порой лишь на время. Местные власти имеют право через несколько лет провести переоценку кадастровой стоимости, и не исключено, что владельцу придется вновь «браться за оружие». И благое на первый взгляд дело оказывается не таким уж благим: «гаражная амнистия», как и объявленная ранее «дачная амнистия», стала по большей части инструментом для пополнения местных бюджетов.

Тем не менее оформлять свидетельство о собственности на гараж необходимо. Ведь именно этот документ дает право именоваться владельцем и на законных основаниях бороться за свои права. Или, в крайнем случае, получить компенсацию за сносимый гараж.

Автор: Александр Жихарев

Фото: Михаил Мироненко/ТАСС, личный архив