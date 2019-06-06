Для начала разберемся, как отличить гнездо для прикуривателя от розетки для гаджета. По изображению на крышке этого самого гнезда: в первом случае имеется пиктограмма дымящейся сигареты, а во втором — изображение с молнией, символизирующей зарядку, либо характеристики самой розетки. Конструктивно гнезда имеют незначительные различия. При этом в обоих случаях предусмотрена возможность зарядить гаджет. Зачем тогда их отличать — спросите вы. Формально, если что-то случится с гаджетом, который был подключен не в розетку, а в прикуриватель, производитель автомобиля за случившееся не несет ответственности. Мол, сами виноваты. Однако в большинстве случаев проблема вовсе не в гнездах, а в том, что вы в них подключаете.
N лет тому назад мне довелось разбираться с очередной «сенсацией», раздутой до небес телевизионщиками. Суть была простая: у владельца Хонды при зарядке мобильника произошло возгорание — без жертв и прочих ужасов, но зато с дымом и испорченным салоном машины. Назревал скандал: мол, что за дрянь продает уважаемая фирма? Но скандал… не состоялся!
Все дело в том, что дама пользовалась зарядником неизвестного происхождения. Так делают почти все потребители, потому что зарядники, продаваемые у светофоров, стоят гораздо дешевле, чем их собратья, продаваемые в автосалонах. А втыкать в гнездо всё подряд производители автомобилей, как правило, запрещают — и правильно делают. Откуда они знают, как себя поведет устройство, которого они в глаза не видели?
Добавлю, что ради интереса мы тогда направили запросы ряду дилеров. Практически все ответили одинаково, требуя обязательного соответствия любого допоборудования определенным стандартам.
Паниковать, конечно же, не стоит: скорее всего, с вашей машиной ничего не случится. Но все же имейте в виду, что в случае возгорания или иных неприятностей защищать вас будет некому. Производитель машины скажет, что не разрешал втыкать в прикуриватель все подряд. Продавец гаджета… его давно и след простыл. А страховая компания примет позицию производителя машины.
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