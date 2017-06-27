Новые быстрые летние шины: тест на гоночном треке

Педаль газа — словно детонатор. Едва касаюсь ее, и сзади разрывается бомба! Взрывная волна вжимает в кресло, и через три секунды цифровой спидометр Ferrari 488 GTB выдает 200 км/ч. Осаживаю 670 «лошадей» перед очередным поворотом испанского гоночного трека «Аскари» (Ascari), и Ferrari ввинчивается в профилированный левый, как саморез в масло.
На этом Ferrari стоят новые шины Goodyear Eagle F1 SuperSport с индексом скорости Y (до 300 км/ч). Всего в свежеиспеченной линейке Goodyear Eagle F1 SuperSport три модели. Относительно гражданские SuperSport, горячие SuperSport R и экстремальные SuperSport RS.
Почему мой Ferrari 488 GTB обут в «младшие» шины? Несмотря на мощность, 488 GTB не жесткий спорткар, а, скорее, возможность покрасоваться, с ветерком стегануть через Альпы к морю. Даже аббревиатура GTB расшифровывается как Gran Turismo Berlinetta, намекая на «туристическую» сущность.
Вот и SuperSport — шина компромиссная. Ставка сделана на управляемость посуху, но есть и «мокрые» решения. В центральной части протектора четыре глубокие канавки, отводящие воду из пятна контакта, и иной, нежели в плечевых зонах, компаунд.
SuperSport предложен в 25 типоразмерах: эти покрышки подойдут на Volkswagen Golf GTI, BMW M3 или Mercedes-AMG C 63 — как альтернатива шинам Bridgestone Potenza S007A.
Под шины SuperSport R подогнали трековый Porsche 911 GT3 RS, - на такой «эрэске» с минимальными доработками можно стартовать в профессиональных соревнованиях. Резиновая смесь шин SuperSport R более «цепкая», а «мосты» в рисунке протектора придают ему дополнительную жесткость — чтобы резина не подламывалась при сильных нагрузках в скоростных поворотах.
Porsche на этих шинах — острый, точный и не прощающий ошибок. Подвеска такая, что каждый наезд на красно-белый поребрик чувствую всем телом. Профиль шин — тридцать пятый спереди и тридцатый сзади. Изолента на дисках! Зато «держак» — как у гоночного карта.
Экстремальные шины SuperSport RS — это фактически гоночный полуслик с допуском на обычные дороги. Состав резиновой смеси обеспечивает максимальное сцепление с трассой, а жесткие боковины — филигранный пилотаж. В дождь на таких страшновато, а на «Аскари» как назло обрушился ливень. Удалось выбраться на трек только на шинах Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5.
Эта покрышка самая массовая в семействе Eagle F1, годится и для хэтчбеков гольф-класса, и для Porsche. Ее уже можно купить в России. Внешне Asymmetric 5 не отличить от предшественницы, главная особенность — новая резиновая смесь для лучшего контакта с мокрой дорогой.
Трехсотсильный Golf R с ревом срывается с места. Шина тихая, умеренно мягкая, точная. Прохожу змейку и торможу в пол — Golf встает как вкопанный. После серии заездов осмотрел покрышки. Им досталось, но до критического — как до Луны. Неплохая альтернатива шинам Michelin Pilot Sport 4 и Continental SportContact 6.
Фото: Goodyear
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