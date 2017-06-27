Новые быстрые летние шины: тест на гоночном треке

В новой линейке Goodyear Eagle F1 SuperSport три модели: относительно гражданские SuperSport, горячие SuperSport R и экстремальные SuperSport RS. Эксперт «За рулем» опробовал их вместе с Ferrari 488 GTB, Porsche 911 GT3 RS и трехсотсильным Golf R.

Педаль газа — словно детонатор. Едва касаюсь ее, и сзади разрывается бомба! Взрывная волна вжимает в кресло, и через три секунды цифровой спидометр Ferrari 488 GTB выдает 200 км/ч. Осаживаю 670 «лошадей» перед очередным поворотом испанского гоночного трека «Аскари» (Ascari), и Ferrari ввинчивается в профилированный левый, как саморез в масло.

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На этом Ferrari стоят новые шины Goodyear Eagle F1 SuperSport с индексом скорости Y (до 300 км/ч). Всего в свежеис­печенной линейке Goodyear Eagle F1 SuperSport три модели. Относительно гражданские SuperSport, горячие SuperSport R и экстремальные SuperSport RS.

Почему мой Ferrari 488 GTB обут в «младшие» шины? Несмотря на мощность, 488 GTB не жесткий спорткар, а, скорее, возможность покрасоваться, с ветерком стегануть через Альпы к морю. Даже аббревиатура GTB расшифровывается как Gran Turismo Berlinetta, намекая на «туристическую» сущность.

Вот и SuperSport — шина компромиссная. Ставка сделана на управляемость посуху, но есть и «мокрые» решения. В центральной части протектора четыре глубокие канавки, отводящие воду из пятна контакта, и иной, нежели в плечевых зонах, компаунд.

SuperSport предложен в 25 типоразмерах: эти покрышки подойдут на Volkswagen Golf GTI, BMW M3 или Mercedes-AMG C 63 — как альтернатива шинам Bridgestone Potenza S007A.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 — самая «народная» покрышка Eagle F1 — сменила модель 2015 года Asymmetric 3. Трехмерные блоки протектора увеличивают пятно контакта при нагрузке, сокращая тормозной путь на сухой дороге. Четыре крупные канавки отвечают за отвод воды из пятна контакта.

Шины SuperSport подойдут как заряженным версиям серийных хэтчбеков, так и спорткарам. Рисунок протектора асимметричный, с жесткими ребрами, дающими точность реакций при резкой смене траектории.

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Под шины SuperSport R подогнали трековый Porsche 911 GT3 RS, - на такой «эрэске» с минимальными доработками можно стартовать в профессиона­льных соревнованиях. Резиновая смесь шин SuperSport R более «цепкая», а «мосты» в рисунке протектора придают ему дополнительную жесткость — чтобы резина не подламывалась при сильных нагрузках в скоростных поворотах.

Porsche на этих шинах — острый, точный и не прощающий ошибок. Подвеска такая, что каждый наезд на красно-белый поребрик чувствую всем телом. Профиль шин — тридцать пятый спереди и тридцатый сзади. Изолента на дисках! Зато «держак» — как у гоночного карта.

Экстремальные шины SuperSport RS — это фактически гоночный полуслик с допуском на обычные дороги. Состав резиновой смеси обеспечивает максимальное сцепление с трассой, а жесткие боковины — филигранный пилотаж. В дождь на таких страшновато, а на «Аскари» как назло обрушился ливень. Удалось выбраться на трек только на шинах Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5.

При разработке резиновой смеси SuperSport R химики взяли многое от гоночных шин. В компаунде — сложная смесь различных смол для улучшения сцепления. В продольной канавке — «мосты» для дополнительной жесткости протектора.

Шины SuperSport RS отличает фактически гоночная резиновая смесь, а также подпротекторный слой, препятствующий деформации шины на высокой скорости и в жестких поворотах.

Эта покрышка самая массовая в семействе Eagle F1, годится и для хэтчбеков гольф-класса, и для Porsche. Ее уже можно купить в России. Внешне Asymmetric 5 не отличить от предшественницы, главная особенность — новая резиновая смесь для лучшего контакта с мокрой дорогой.

Трехсотсильный Golf R с ревом срывается с места. Шина тихая, умеренно мягкая, точная. Прохожу змейку и торможу в пол — Golf встает как вкопанный. После серии заездов осмотрел покрышки. Им досталось, но до критического — как до Луны. Неплохая альтернатива шинам Michelin Pilot Sport 4 и Continental SportContact 6.

Фото: Goodyear