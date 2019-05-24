Зачем в клапанах мотора натрий? — проверьте свои знания

Ответ дает эксперт «За рулем».

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— Правда ли, что клапаны автомобильного двигателя заполняют натрием? Для чего?

— Действительно, при производстве в полость выпускных клапанов — от головки и вдоль всего стрежня — помещают натрий.

Этот щелочной металл при работе двигателя плавится и, перемещаясь внутри клапана, интенсивно переносит тепло от головки к стержню. Стержень отдает тепло втулке клапана и далее — головке блока цилиндров. Температура тарелки клапана снижается, а долговечность растет.

Такая конструкция ранее использовалась на двигателе ЗИЛ 130, а сейчас часто встречается на форсированных наддувных моторах.

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Фото: фирмы-производители
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