Материалы по темеДвигатель ВАЗа 1.8 против китайского 1.8 — экспертиза «За рулем»
— Правда ли, что клапаны автомобильного двигателя заполняют натрием? Для чего?
— Действительно, при производстве в полость выпускных клапанов — от головки и вдоль всего стрежня — помещают натрий.
Этот щелочной металл при работе двигателя плавится и, перемещаясь внутри клапана, интенсивно переносит тепло от головки к стержню. Стержень отдает тепло втулке клапана и далее — головке блока цилиндров. Температура тарелки клапана снижается, а долговечность растет.
Такая конструкция ранее использовалась на двигателе ЗИЛ 130, а сейчас часто встречается на форсированных наддувных моторах.
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Фото: фирмы-производители
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