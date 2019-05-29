Сделал перевод иностранного ВУ. Теперь в такси возьмут?

Читатель «За рулем» увидел рекламное объявление с предложением сделать официальный перевод прав и решил уточнить, можно ли с таким документом работать водителем по найму. Ситуацию разъясняет глава ГИБДД.

В интернете есть предложения по официальному переводу прав: выдается книжка на разных языках, в том числе на русском. Можно ли с таким документом ездить в России? Разрешается ли работать в такси?

Равшан, Воронеж

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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— Единственный вид документа, который признается в РФ для управления транспортным средством, — это водительское удостоверение. Согласно статье 25 федерального закона «О безопасности дорожного движения» лицо, постоянно или временно проживающее либо временно пребывающее на территории России, допускается к управлению транспортными средствами на основании российского национального водительского удостоверения, а при отсутствии такового — на основании иностранного национального или международного (при условии, что предъявляется одновременно с национальным) водительского удостоверения. Иностранные удостоверения должны быть выданы в другом государстве официальным путем.

Продающиеся через интернет «документы» таковыми не являются и для управления транспортным средством не пригодны. Следует также отметить, что не допускается управление транспортными средствами на основании иностранного национального или международного водительского удостоверения при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. Данная норма не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

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Фото: АГН «Москва»