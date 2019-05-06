Читатель «За рулем» обеспокоен слухами, что оформленные в России водительские удостоверения могут счесть недействительными за границей. Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Прошла информация, что ГИБДД сейчас выдает неправильные права. Якобы перевод названия на английский и французский языки незаконен, ­поэтому могут быть проблемы за границей. Внесите ясность, пожалуйста.

Р. Лапшин, Тверь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Никаких проблем с использованием российских водительских удостоверений как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами не возникнет. Приказом МВД России от 27 апреля 2002 года № 390 Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения наделено полномочиями разрабатывать и утверждать образцы специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении. К такой продукции относится и водительское удостоверение.

Решением соответствующей комиссии ГУОБДД МВД России 19 июля 2018 года был утвержден образец водительского удостоверения, в котором его название продублировано на французском и английском языках — Permis de conduire и Driving licence соответственно. Данное решение было принято с учетом пожеланий граждан для облегчения идентификации российского водительского удостоверения зарубежными компетентными органами и не противоречит положениям нормативных правовых актов, имеющих высшую юридическую силу, включая Конвенцию о дорожном движении 1968 года, а также приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 «О введении в действие водительского удостоверения».

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС