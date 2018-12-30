Можно ли снизить срок лишения водительских прав?

Читатель журнала «За рулем» — профессиональный водитель — оказался в непростой жизненной ситуации: дважды попавшись на встречке, остался без прав и без средств к существованию на год и четыре месяца. На его вопросы (основной — стоит ли рассчитывать на снисхождение) отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

ЛИШИЛИ ПРАВ

Имел неосторожность дважды за месяц попасться сотрудникам ГАИ за выезд на встречку. В результате год и четыре месяца садиться за руль мне запрещено. Законно ли поступил суд, прибавив один срок к другому? И когда можно обратиться с ходатайством о сокращении срока — по истечении половины первого срока (4 месяца) или половины общего срока? Реально ли добиться сокращения, учитывая, что я работал водителем и у меня это единственный источник существования?

Сергей, Пермь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Оценивать законность судебных решений я не уполномочен. Вместе с тем хочу отметить, что формальных оснований считать его незаконным я не вижу. По всей видимости, в первый раз вас наказали по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, определив в качестве наказания лишение права управления транспортными средствами на четыре месяца, а во второй — по части 5 той же статьи — на один год.

При этом суммирование сроков вытекает из положений части 3 статьи 32.7 КоАП РФ, согласно которой течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, лишенному специального права, административного наказания в виде лишения того же специального права начинается со дня, следующего за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее.

Сокращение срока лишения специального права, включая право управления транспортными средствами, законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено.