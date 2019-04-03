Водительские права скоро отменят. Что будут проверять гаишники?

Электронное водительское удостоверение может стать реальностью уже в 2020 году, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников. Как это будет работать, выяснил эксперт.

Материалы по теме Еще год, и можно будет забывать права дома

Отсутствие водительского удостоверения у водителя является административным правонарушением: за забывчивость полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. И это еще не всё. Водителя должны отстранить от управления транспортным средством, а его автомобиль — задержать и переместить на штрафстоянку. Таким образом, ситуация «права остались в другой куртке» может оказаться крайне неприятной.

При этом в статье 12.3.1 КоАП РФ предполагается, что водитель имеет законное право управлять автомобилем, просто у него нет при себе подтверждающего документа. Справедливо ли столь серьезное наказание? Ведь сегодня у каждого инспектора ГИБДД есть смартфон и полный доступ к базе данных водителей, и ему не составит труда проверить наличие водительского удостоверения. Руководство Госавтоинспекции задумалось над реформой в этой сфере.

Как может быть устроена электронная система проверки допуска к управлению автомобилем на первом этапе? Всё очень просто. Водителю достаточно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность. Сегодня в этот список входят:

Материалы по теме Если я забыл дома права, что мне за это будет?

паспорт;

загранпаспорт;

удостоверение личности военнослужащего;

временное удостоверение личности.

Инспектор ГИБДД, установив личность водителя по одному из этих документов, сможет проверить по общероссийской базе данных ГИБДД, имеет ли тот право управлять транспортным средством. Если такое право зарегистрировано, водитель спокойно продолжит поездку — отстранение от управления и последующая эвакуация автомобиля ему не грозят.

Аналогичная логика будет применяться к СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства). Дело в том, что смысла в наличии этого документа у водителя нет уже давно, поскольку проверка автомобиля проводится с использованием электронных баз данных. Инспектора ДПС больше интересует, не в угоне ли машина. И если с этим все в порядке, то наличие СТС у водителя не имеет особого значения, пробить машину можно по госномеру или VIN-коду.

Таким образом, через какое-то время российскому водителю будет достаточно иметь при себе лишь общегражданский паспорт для установления его личности. Дальнейшие проверки будут осуществляться в электронном виде.

Биометрия

Материалы по теме Эксклюзив ЗР: большое интервью главы ГИБДД

Технологии развиваются стремительно, банки уже переходят на биометрическую идентификацию клиентов. Скоро даже не потребуется банковская карта, чтобы снять наличные, - достаточно будет посмотреть в объектив фотокамеры на банкомате.

В России в прошлом году вступил в силу закон № 482‑ФЗ о Единой биометрической системе. Эта система создается ЦБ РФ и пока относится только к банковскому обслуживанию населения. Но очевидно, что банковский сектор — всего лишь удобная точка для старта проекта, так что использование ЕБС при предоставлении государственных и муниципальных услуг — дело времени.

На первом этапе для идентификации будут использоваться всего два параметра — голосовой профиль и биометрическое фото. Поэтому не удивляйтесь, если инспектор ГИБДД, остановив вас, попросит произнести фразу: «Съешь же ещё этих мягких французских булок да выпей чаю» — и посмотреть в камеру смартфона. Этого хватит, чтобы определить вашу личность с точностью, близкой к 100%. И тогда даже паспорт иметь при себе будет необязательно!

Когда новые технологии охватят всю страну? Поскольку ­Россия располагает всеми технологиями для быстрого развертывания подобной системы, можно смело предположить, что биометрическая идентификация водителей уже не за горами.

Автор: Петр Шкуматов