Новый номер «За рулем»: внедорожники за 900 тысяч, Веста в 340 «лошадей» и полная история Иж-2126

«За рулем» №6/2019 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Все новинки автосалона в Шанхае: китайцы рулят!
- Черный список для водителей: как не попасть в него?
- Возвращение Опеля в Россию
- Каско + ОСАГО = проигрыш для автовладельцев
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Kia Soul прищурился: берите турбо!
- Кроссоверы Haval F7 и F7x — первенцы автозавода под Тулой
- Skoda Scala — предвестник будущего Рапида
- Обновленный Jaguar XE: только четыре цилиндра
- Audi A4 умеет «читать» светофоры!
- Обновленный Mitsubishi L200: почему рессор меньше?
ЗР АКТИВ
- Отчего штрафы так велики? И станут ли они еще больше?
- Как уживаться с велосипедистами на одной дороге
- Снесли гараж? Требуйте компенсацию!
ЗР ТЕСТ
- Модернизированный Nissan Qashqai против Mitsubishi ASX и Suzuki SX4
- Радар-детектор и видеорегистратор: по отдельности или комбо?
- Мощность мотора — на бумаге и реальная. Кто нас обманывает?
- Renault Duster Adventure: дизайн интереснее, проходимость та же
ЗР ЭКСПЕРТ
- Лабораторка ЗР. Знаменитая «вэдэшка» WD‑40 против аналогов
- Антискотчи: выбираем лучший!
- Шины Goodyear Eagle F1 для обычных легковушек и для спорткаров
- Выбираем внедорожник за 900 тысяч рублей
- Виртуальная продажа автомобилей: как это работает
- Рейтинг ЗР. Как выбрать огнетушитель?
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Hyundai Santa Fe и Toyota Camry
- Вторые руки: Volkswagen Polo Sedan
- Парк ЗР: Ford Focus и Лада Ларгус
ЗР ОРИГИНАЛ
- Лада Веста Sport TCR: 340 «лошадок» и независимая задняя подвеска
- С какой машины скопировали Волгу ГАЗ‑21?
- Полная история ИЖ‑2126
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Возим грузы на новом фургоне Volkswagen CrafterНа вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
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