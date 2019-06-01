Новый номер «За рулем»: внедорожники за 900 тысяч, Веста в 340 «лошадей» и полная история Иж-2126

Июньский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №6/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Все новинки автосалона в Шанхае: китайцы рулят!
  • Черный список для водителей: как не попасть в него?
  • Возвращение Опеля в Россию
  • Каско + ОСАГО = проигрыш для автовладельцев

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Kia Soul прищурился: берите турбо!
  • Кроссоверы Haval F7 и F7x — первенцы автозавода под Тулой
  • Skoda Scala — предвестник будущего Рапида
  • Обновленный Jaguar XE: только четыре цилиндра
  • Audi A4 умеет «читать» светофоры!
  • Обновленный Mitsubishi L200: почему рессор меньше?

ЗР АКТИВ

  • Отчего штрафы так велики? И станут ли они еще больше?
  • Как уживаться с велосипедистами на одной дороге
  • Снесли гараж? Требуйте компенсацию!

ЗР ТЕСТ

  • Модернизированный Nissan Qashqai против Mitsubishi ASX и Suzuki SX4
  • Радар-детектор и видеорегистратор: по отдельности или комбо?
  • Мощность мотора — на бумаге и реальная. Кто нас обманывает?
  • Renault Duster Adventure: дизайн интереснее, проходимость та же

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Лабораторка ЗР. Знаменитая «вэдэшка» WD‑40 против аналогов
  • Антискотчи: выбираем лучший!
  • Шины Goodyear Eagle F1 для обычных легковушек и для спорткаров
  • Выбираем внедорожник за 900 тысяч рублей
  • Виртуальная продажа автомобилей: как это работает
  • Рейтинг ЗР. Как выбрать огнетушитель?

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Hyundai Santa Fe и Toyota Camry
  • Вторые руки: Volkswagen Polo Sedan
  • Парк ЗР: Ford Focus и Лада Ларгус

ЗР ОРИГИНАЛ

  • Лада Веста Sport TCR: 340 «лошадок» и независимая задняя подвеска
  • С какой машины скопировали Волгу ГАЗ‑21?
  • Полная история ИЖ‑2126 

А также:

Возим грузы на новом фургоне Volkswagen CrafterНа вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

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