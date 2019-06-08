Короткий тест на возраст: помните жидкие фары «Жигулей»? Для улучшения работы светотехники владельцы жигулей когда-то заливали в фары жидкость. Но на самом деле характеристики фары от этого только ухудшались, а срок службы становился меньше. Ford Focus: когда менять масло и каков реальный расход — проверка «За рулем» Ford уходит из России, но наша работа с Фокусом даром не пройдет — ведь с 2015 года в России выпущено уже несколько десятков тысяч двигателей Duratec. А потому любая информация об этих агрегатах интересна владельцам и потенциальным покупателям Фордов с пробегом. Ваш гараж попадает под снос? Вот как получить компенсацию! При сносе гаража владельцу должны возместить стоимость строения. Если есть документы о собственности, мерилом становится кадастровая стоимость. Чем она выше, тем больше дадут.