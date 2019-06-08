Короткий тест на возраст: помните жидкие фары «Жигулей»?

Ford уходит из России, но наша работа с Фокусом даром не пройдет — ведь с 2015 года в России выпущено уже несколько десятков тысяч двигателей Duratec. А потому любая информация об этих агрегатах интересна владельцам и потенциальным покупателям Фордов с пробегом.
В головном офисе Ягуара еще не решили, привозить ли в Россию обновленный седан XE. Зато кроссовер Jaguar F‑Pace в исполнении SVR появится у нас почти наверняка. Под капотом у него 5-литровый мотор V8 с нагнетателем, который развивает 550 сил и разгоняет машину до первой сотни за 4,3 секунды!
Лет 40 назад фары легковушек (в основном — жигулей) и даже некоторых грузовиков обрели необычный имидж: внутри стала плескаться некая жидкость красного цвета. Так тормозуха БСК нашла необычное применение: на одну фару уходило примерно 20 граммов. Решение показалось «прикольным»: машины выглядели «загадочно». Что касается технического аспекта «тюнинга», то налицо был стадный эффект: кто-то сказал, что подобная «заправка фары» помогает бороться с конденсатом, продляя ее срок службы. Впрочем, экспертиза показала, что кроме вреда подобная инициатива ничего не сулит: спектр искажается, дальний свет ухудшается, да и раскаленная лампочка может лопнуть. В итоге посрамленный тюнинг быстро сошел на нет.
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