Жидкие фары — безумное изобретение владельцев "Жигулей" — журнал За рулем

Короткий тест на возраст: помните жидкие фары «Жигулей»?

Для улучшения работы светотехники владельцы жигулей когда-то заливали в фары жидкость. Но на самом деле характеристики фары от этого только ухудшались, а срок службы становился меньше.

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Лет 40 назад фары легковушек (в основном — жигулей) и даже некоторых грузовиков обрели необычный имидж: внутри стала плескаться некая жидкость красного цвета. Так тормозуха БСК нашла необычное применение: на одну фару уходило примерно 20 граммов. Решение показалось «прикольным»: машины выглядели «загадочно». Что касается технического аспекта «тюнинга», то налицо был стадный эффект: кто-то сказал, что подобная «заправка фары» помогает бороться с конденсатом, продляя ее срок службы. Впрочем, экспертиза показала, что кроме вреда подобная инициатива ничего не сулит: спектр искажается, дальний свет ухудшается, да и раскаленная лампочка может лопнуть. В итоге посрамленный тюнинг быстро сошел на нет.

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