Модификацию Adventure отличают индивидуальный дизайн и точечные улучшения в салоне. «За рулем» выяснил, что изменила модернизация и есть ли разница между машиной лимитированной серии и обычным Дастером.
Совсем недавно в салонах дилеров марки Mitsubishi появился обновленный пикап L200. Японцы выставили его напоказ на беговом фестивале Rosa Run в сочинском Роза Хуторе. И даже предложили прокатиться. Возьмем-ка Pajero Sport и устроим «проходимцам» очную ставку!
На узкой, петляющей в гору дороге вы долгое время ползли за стареньким рейсовым автобусом, идущим со скоростью 40 км/ч, не имея возможности обогнать его. Но вот дорога пошла под уклон. Справа низина, и вам хорошо видно, что метров через 150 шоссе делает крутой правый поворот и что за поворотом нет встречного транспорта. Решитесь ли вы на обгон? Отмечайте свой вариант ответа. Каждый из предложенных сценариев развития событий мы разберем на следующей странице.
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