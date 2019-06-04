Встречки нет, значит — обгоняем? Опасное заблуждение водителей!

Решение обгонять или нет часто принимается интуитивно. А как бы поступили вы в такой ситуации?

Материалы по теме
Невидимки на дороге: когда до беды остается 50 метров
На узкой, петляющей в гору дороге вы долгое время ползли за стареньким рейсовым автобусом, идущим со скоростью 40 км/ч, не имея возможности обогнать его. Но вот дорога пошла под уклон. Справа низина, и вам хорошо видно, что метров через 150 шоссе делает крутой правый поворот и что за поворотом нет встречного транспорта. Решитесь ли вы на обгон? Отмечайте свой вариант ответа. Каждый из предложенных сценариев развития событий мы разберем на следующей странице.

Вы едете за рейсовым автобусом 40 км/ч. Через 150 м крутой поворот. На встречке никого. Как вы поступите?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые