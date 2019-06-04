1. Не мешкая нажму на педаль газа и, включив левый «поворотник», пойду на обгон на максимально возможной скорости.

2. Включу левый «поворотник» и начну обгон а, поравнявшись с автобусом, подам ему звуковой сигнал, чтобы его водитель пропустил меня перед поворотом;

3. Откажусь от обгона до поворота и продолжу движение за автобусом;