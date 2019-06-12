Читатель «За рулем» недоволен тем, что дорожная полиция полюбила устраивать проверки вне поста, и интересуется, нет ли тут нарушения. Ситуацию комментирует глава Госавтоинспекции.

В последнее время на выезде из деревни стали часто дежурить инспекторы ДПС. Останавливают просто для проверки документов и принюхиваются. Раньше это было разрешено только на постах. Уже нет?

Михаил, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Согласно Административному регламенту проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз — это одно из оснований для предъявления сотрудником Госавтоинспекции требования об остановке водителем транспортного средства.

Кроме того, к числу оснований для остановки отнесено проведение на основании распорядительных актов руководителей соответствующих органов МВД и руководителей подразделений Госавтоинспекции мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства. Таковыми, в частности, являются различные рейдовые мероприятия, направленные, например, на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

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