В последнее время на выезде из деревни стали часто дежурить инспекторы ДПС. Останавливают просто для проверки документов и принюхиваются. Раньше это было разрешено только на постах. Уже нет?
Михаил, Москва
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Согласно Административному регламенту проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз — это одно из оснований для предъявления сотрудником Госавтоинспекции требования об остановке водителем транспортного средства.
Кроме того, к числу оснований для остановки отнесено проведение на основании распорядительных актов руководителей соответствующих органов МВД и руководителей подразделений Госавтоинспекции мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства. Таковыми, в частности, являются различные рейдовые мероприятия, направленные, например, на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
- Исчерпывающую информацию обо всех юридических аспектах автомобильной жизни вы найдете в нашем Парке документов.
Читать комментарии