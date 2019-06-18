Конечно, придется предпринять некоторые действия, но результат вас порадует.

Материалы по теме Так вы никогда не забудете сняться с ручника — простой совет

Часто водитель сомневается, поставил ли автомобиль на стояночный тормоз. Если на машине установлена дополнительная сигнализация, можно закрепить рядом с рукояткой ручника концевик и запараллелить его с концевиком капота.

Родной концевик стояночного тормоза использовать не получится — нужна обратная логика замыкания-размыкания. Когда ручник поднят, цепь должна быть разомкнута.

Теперь при постановке на охрану при незатянутом ручнике звучат три сигнала, как при незакрытом капоте. Если всё в порядке, сигнализация пикает один раз.

Приз автору совета — инвертор Airline, 500 Вт.

В. Теряев, Ульяновск

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