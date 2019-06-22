Разводки на дорогах: осторожно, новая схема!

Мошенники не перестают изобретать способы отъема денег у автолюбителей. Еще один придумали в Краснодарском крае, но подобные случаи стали происходить и в других регионах.

Материалы по теме Скованные одной цепью: новая разводка на дорогах

В одном из городов Краснодарского края мошенник решил минимизировать затраты и просто ввернул вместо нескольких штатных колесных болтов чужой машины свои «секретки», сопроводив запиской с требованием заплатить за ключ.

Видимо, расчет был на то, что владелец автомобиля (премиальной марки) не захочет возиться и рисковать красивыми колесами.

Но тот, напротив, не пожелал потакать злоумышленнику, съездил в автосервис, где «секретки» сняли, приварив к ним какие-то железки. А колеса защитили от повреждений сточенными дисками от «болгарки».

Как говорят в народе, на всякую хитрую гайку найдется свой болт… Или что-то в этом роде.

Другой вариант той же разводки — обыкновенный кодовый замок на спицах колесного диска. И снова расчет на то, что автовладелец не рискнет дорогими колесами. Правда, ничто не помешает поставить запаску вместо колеса с замком и не спеша снять замок в спокойной обстановке.

Не ведитесь на провокации! И не пытайтесь «подзаработать» таким образом — ведь если автор записки будет установлен, его могут осудить по статье 163 УК РФ за вымогательство.