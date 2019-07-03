Мы живем в эпоху перемен. Научно-технический прогресс за последние десять лет шагнул настолько далеко, что самодвижущиеся повозки перешли из разряда фантастики в самую что ни на есть суровую реальность: в Государственную думу внесен законопроект о тестировании беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

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Автономный автомобиль построен по принципу живого организма. У него есть сенсоры, отвечающие за ориентирование в пространстве, за реакцию на внешние факторы. У него есть сила, заключенная в двигателе. И самое главное — у него есть мозг, который постоянно принимает решения: ехать, тормозить, перестроиться, повернуть и так далее по списку. Этот мозг не может стать умным сам по себе — нейронную сеть необходимо обучать, причем делать это постоянно. Чем качественнее обучение, тем умнее мозг автономного автомобиля.

Еще раз: управляет автомобилем без водителя не компьютерная программа, написанная человеком, а специальным образом обученная нейронная сеть (искусственный интеллект). А обучение машины вождению — гораздо более тяжелая задача, чем обучение тому же ремеслу человека. Причем ожидания от автономных автомобилей в обществе явно выше средних: такой должен попадать в ДТП на порядок реже, чем среднестатистический автомобиль, управляемый человеком. И для того, чтобы оправдать эти ожидания, машины надо учить в «боевых» условиях.

Петр Шкуматов

Вспомните, как проходит обучение человека вождению. Сначала новичка тренируют на площадке, а потом, по мере накопления опыта, выпускают с инструктором на дороги общего пользования. Автономные машины уже переросли свою «площадку», то есть специальным образом оборудованные полигоны, и готовы к обучению в условиях ­реального дорожного движения.

Вот здесь и начинаются вопросы. Первый и главный: кто будет нести ответственность за смерть человека вследствие наезда на него роботизированного автомобиля, в кабине которого никого нет, а сам автомобиль никем из людей не управляется? Кто сядет в тюрьму в результате такого инцидента? Программист? Но он скажет, что не имеет отношения к обучению нейронной сети, и то, что она по ошибке начала давить людей, не его вина. Владелец автомобиля? Но, простите, в чем вина собственника? В том, что он владеет экспериментальным транспортным средством?

Так кто будет отвечать? На этот вопрос нет ответа, а во внесенном в Госдуму законопроекте указано, что отвечать будет страховая компания. И, возможно, кто-нибудь еще, если следственные органы смогут расследовать подобное дело, ­аналогов которому в истории еще не было.

Позволю себе предположить, что единственным ответчиком в этой ситуации будет страховая компания, которая выплатит за жизнь один миллион рублей — именно эта минимальная сумма прописана в законопроекте. Вряд ли компании-владельцы беспилотных автомобилей будут страховать свою ответственность на бóльшую сумму, если можно страховать на меньшую.

Рассмотрев аналогичные законопроекты в той же Германии, мы увидим радикальные отличия: минимальная страховая сумма для автономного транспорта составляет там два миллиона евро! То есть в сто пятьдесят раз больше, чем в России. Всё понятно без лишних слов.