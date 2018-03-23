Автопилоты и лицензия на убийство

Кого должен принести в жертву беспилотный автомобиль, если смертельное ДТП неизбежно?

В конце XIX века произошло первое ДТП, которое привело к гибели человека. В начале XXI века в результате ДТП снова погиб человек. Однако на сей раз его убил беспилотник. Читай — робот. Ничего удивительного не случилось: это обязано было произойти. В Аризоне или где-то еще — неважно. Важно другое: начался отсчет новой эры… И снова звучит вопрос: а можно ли сделать так, чтобы первая подобная авария стала последней?

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Мое мнение: нельзя!

Это теоретически невозможно. И даже самой идеальной на свете программе в итоге придется выбирать, кого лучше принести в жертву, если ДТП неизбежно…

Добренькие пацифисты в этом месте начинают нести что-то непонятное и сладенькое про надежное программное обеспечение, человеколюбие и т.п. Да, согласен — было бы неплохо. Но вернемся в реальность. Представим, что по дороге движется новейший и надежнейший беспилотник. Но тут возникает нештатная ситуация. Скажем, со встречки в лоб выруливает лесовоз, справа на дорогу выскакивает женщина с коляской, ветер валит на шоссе пару деревьев, по колесам дает очередь террорист — мало ли… Вероятность аварии — 100%. А вариантов поведения — несколько, причем один хуже другого: вмазаться в отбойник, разнести на атомы остановку с людьми, сбить женщину с коляской... Что делать роботу?

Теоретически рассуждать легко. Робот должен тупо взвесить все варианты поведения и выбрать тот, который представляется ему оптимальным. Вот подходящий пример из фантастики моего детства:

«Робот докладывал железным голосом:

— В воздухе можно пробыть пятьдесят семь секунд. Возможна посадка: на воду, на деревья, на болото. Шансы на гибель: сто процентов, восемьдесят шесть процентов, шестьдесят два процента. Выбрано болото.

Гарри не успел ничего сообразить... Аппарат зарылся носом в тень и стал медленно погружаться».

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Это — фрагмент из повести А. Казанцева «Внуки Марса». Там при аварийной посадке на Венеру планером управлял напичканный электроникой робот. Спокойно взвесил варианты развития событий и выбрал оптимальный. Так ему велела программа. Тем, кто не читал Казанцева, спойлер: ближе к концу повести тот же робот вздумает согласно той же программе избавиться от двух людей. Но потом наши спасут американцев, и всё будет хорошо.

Понятно, что мозги робота должны быть устроены так, чтобы о причинении вреда человеку он и помыслить-то не мог. Именно об этом писал еще в 1942 году творец «Трех законов роботехники» — Айзек Азимов. Законы очень простые:

Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

Но спустя всего два десятка лет Азимов понял: он написал сладостную чепуху… И, как бы случайно, внес небольшое изменение, которое сразу и не бросается в глаза. Просто в первом законе вместо слова «Человек» появилось… «Человечество»! Что дает роботу право может допустить гибель отдельного человека, если решит, что человечеству в целом от этого станет лучше…

Великий фантаст Азимов понял: иначе не сработает. Даже на бумаге.

А теперь — всё тот же вопрос на миллион. Ответа на него пока что не существует. Грубо говоря, он звучит так: кого лучше убить?

Подобные проблемы время от времени пытаются поднимать на высоких и не очень высоких уровнях. Пока что дальше трепа дело не идет, а производители беспилотников уверенно спихивают все предстоящие им беды на будущих владельцев самобеглых экипажей. Министерство транспорта Германии договорилось до того, что дискриминации в свободном обществе быть не может, а потому возраст, пол и прочее робот учитывать не будет. Надо, мол, прикидывать только число потенциальных жертв.

Но равен ли один умница-хирург десятку обкуренных дегенератов? Не торопитесь отвечать.

Кстати, компания Cognitive Technologies подвела итоги аналогичного исследования в России. Наши сограждане решили, что приговаривать к первоочередной смерти нужно людей с низкими моральными качествами. При этом — внимание! — портрет потенциальных жертв предлагается составлять по их профилям в социальных сетях и характеру поисковых запросов в интернете. Лично мне от такой перспективы невесело: ненавижу соцсети…

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Между прочим, китайцы неслучайно внедрили в своей большой стране хитроумные коэффициенты. Введенная три года назад система оценки социального рейтинга граждан Китая уже работает. К примеру, миллионы жителей с неважным рейтингом не могут купить билеты на самолет или поезд. Зато граждан с высоким рейтингом правительство обещает вознаграждать.

Не будет ли одним из пунктов такого вознаграждения команда программисту, создающему мозги робота-водителя? Мол, всех с таким-то рейтингом — в черный список. Сегодня это решается элементарно.

А вообще-то финал более-менее ясен. Чтобы свести жертвы к минимуму, надо заставить все робомобили (или как их там назвать?) общаться друг с другом.

А людишек выгнать из-за руля навсегда, как самое слабое звено Системы. В кино мы это уже видели — вспомните фильм «Я, робот». Лента скучноватая, но важно то, что эта самая Система могла вмешиваться в поведение любого человека.

Во имя Человечества, конечно же…

Так чему же надо научить робота-водителя, коллеги?