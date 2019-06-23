В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров. Вы, наверное вспомнили, об оппозитных моторах— их еще называют «боксер», так как поршни, которые ходят в разные стороны, напоминают кулаки спортсмена. Но нет. Речь в данном случае вовсе не об оппозитнике.
В схеме нашего двигателя поршни устремлялись друг навстречу другу. Такая схема называется «с противоположно-движущимися поршнями».
Клапанов у двигателя нет, потому что камера сгорания расположена между двумя поршнями. Подача воздуха и освобождение цилиндров от продуктов сгорания осуществляется через окна в стенках цилиндров.
Двигатель работает по двухтактному циклу. Когда оба поршня сходятся в условной верхней мертвой точке, форсунки впрыскивают топливо в сжатый и разогретый воздух и происходит воспламенение. Начинается процесс сгорания с последующим расширением. Ближе к нижней мертвой точке в стенке цилиндра открываются выпускные окна, и газы уходят к турбине. При этом подача свежего воздуха в цилиндры осуществляется компрессором. Начинается такт сжатия. Круг из всего двух тактов замкнулся. Один такт — сжатие, другой — рабочий ход.
Кстати, у обычного четырехтактного мотора рабочий ход только один из четырех. Два хода отнимает продувка и всасывание. Поэтому и мощность мотора при заданном рабочем объеме у двухтактного мотора намного выше.
Есть вопросы? Задавайте! revin@zr.ru
Читать комментарии (9)