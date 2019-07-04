Секреты автомобилей Renault: режим слежки

О некоторых фишках своих автомобилей не подозревают даже их владельцы. «За рулем» исправляет ситуацию.

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В парке «За рулем» с января 2019 года трудится Renault Logan Stepway City с вариатором и 113-сильным двигателем. За это время мне удалось хорошенько изучить функционал машины. Одна из обнаруженных фишек пригодится тем, кто не желает выдавать своего присутствия в работающем автомобиле.

Совет актуален и для владельцев других моделей Renault, построенных на платформе B0 (Global Access).

При включенном зажигании у Логана автоматически включаются дневные ходовые огни. Причем происходит это даже если подрулевой рычажок находится в выключенном положении. Если по каким-то причинам вы хотите находиться в заведенной машине, но с выключенными внешними световыми приборами, то подрулевой рычажок можно перевести в промежуточное положение между «0» и пиктограммой габаритных огней. Тогда машина не будет привлекать внимание включенными световыми приборами.

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