Renault Logan Stepway на 6000 км: первая странная неисправность

На длительном тесте в редакции «За рулем» — один из самых популярных в России седанов — Logan. Да еще и в исполнении Stepway City. Машина проехала несколько тысяч километров и подбросила неприятный сюрприз.

Есть за что похвалить

Газовый упор для капота у Логана штатный. Такой есть не у всех одноклассников. К примеру, владельцы Грант и Вест вынуждены пользоваться обычным упором или тратиться на тюнинг.

Renault Logan Stepway City — особая серия модели с самым мощным в линейке 113-сильным мотором и вариатором. Сам силовой агрегат в целом проявил себя неплохо. Средний расход топлива в городе составляет чуть более 10 л на 100 км. Это примерно на литр меньше, чем у версии с четырехступенчатым автоматом. Разгонная динамика тоже хороша и вполне подходит для суетливого мегаполиса. Разве что сам мотор слегка шумноват, да и вибраций могло бы быть поменьше.

Материалы по теме Ставим сами газовые упоры капота на Ладу — просто и быстро

Массивные уплотнители дверей хорошо защищают салон от проникновения в него пыли и грязи, но двери при этом закрываются с относительно большим усилием. К этому можно привыкнуть, приобретя со временем нужные рефлексы. Правда, стоит пересесть на любой другой автомобиль, как начинаешь с непривычки сильно хлопать дверью. Зато, несмотря на жесткий пластик в салоне, никаких поскрипываний и сверчков даже при езде по плохой дороге не проявляется. Единственное, что выдает бюджетные корни Логана, — громкий металлический звук при срабатывании центрального замка. Вот на что стоило бы обратить внимание производителю.

Впрочем, по всем ключевым параметрам Logan вполне себе современный, удобный и практичный автомобиль: лючок бензобака открывается рычажком в салоне, спинки заднего ряда складываются, капот в открытом положении удерживает штатный газовый упор… даже автозапуск имеется! Отдельно хочу отметить работу форсунок омывателя лобового стекла: они качественно и равномерно распыляют омывайку по всему стеклу. И управлять ими удобно: можно экономить саму жидкость, не расходуя лишнего. Так за зиму я истратил всего две пятилитровые баклажки омывайки при ежедневных поездках. Отличный результат!

Renault Logan Stepway City в редакции «За рулем» с января 2019 года и проехал уже несколько тысяч километров.

Что сломалось?

На пробеге примерно 6000 км перестал включаться ближний свет фар. Причем поначалу я этого даже не заметил (дело было днем): привычным движением руки перевел крутилку на торце подрулевого рычажка в соответствующее положение и двинулся в путь. При этом никакой ошибки на приборной панели не зажглось. Лишь в дороге, посмотрев на отражение Логана в бампере впередистоящей машины, я обратил внимание, что ближний свет не работает. Добравшись до редакции, стал искать причину неисправности.

Заглушка на торце передней панели открывает доступ к блоку предохранителей. На ее внутренней стороне имеется схема и специальные щипцы для работы с предохранителями. Все продумано и удобно. Но причина нашей неисправности кроется в другом месте.

Материалы по теме Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов

Выяснилось, что вместе с ближним светом не горят и габаритные огни. Зато работают дневные ходовые огни и дальний свет. Первым делом проверил предохранители — они были в порядке. Лампы тоже целые.

Прежде чем копать дальше, решил загуглить — этот прием часто помогает сэкономить время в подобных случаях. Так произошло и на этот раз. Многочисленные сообщения на тематических форумах владельцев машин на платформе B0 (ныне известной как Global Access) помогли быстро найти причину неисправности. Она кроется в подрулевом рычажке. Дело в том, что производитель с целью удешевления конструкции исключил из цепи реле — ближний свет включается простым замыканием контактов. Со временем они обгорают, и машина «слепнет».

Вот как проявляется эта неисправность — взгляните на видео:

Материалы по теме Vesta Cross и Logan Stepway — годятся ли они для бездорожья?

Некоторые владельцы автомобилей на платформе B0 даже предлагают альтернативную схему подключения — с использованием реле. Без должных навыков и знаний применять ее не стоит.

В большинстве случаев подобная неприятность случается на относительно больших пробегах. Но ничего подобного не было замечено на редакционных машинах: Ладе Ларгус и Ниссане Альмера. А ведь их пробег давно перевалил за 100 000 км.

Ну а то, что подобное произошло с Логаном на совсем уж «детском» пробеге, скорее исключение. Примечательно, что недуг магическим образом исчез через несколько дней эксплуатации и вот уже на протяжении месяца не проявляется.

При разработке автомобилей на платформе B0 производитель максимально упрощал и удешевлял конструкцию. В частности, цепь включения ближнего света лишена реле. Со временем контакты в подрулевом рычажке обгорают. Подобное и произошло с редакционной машиной.

Совет от «За рулем»: