Renault Logan Stepway на 6000 км: первая странная неисправность

Есть за что похвалить
Renault Logan Stepway City — особая серия модели с самым мощным в линейке 113-сильным мотором и вариатором. Сам силовой агрегат в целом проявил себя неплохо. Средний расход топлива в городе составляет чуть более 10 л на 100 км. Это примерно на литр меньше, чем у версии с четырехступенчатым автоматом. Разгонная динамика тоже хороша и вполне подходит для суетливого мегаполиса. Разве что сам мотор слегка шумноват, да и вибраций могло бы быть поменьше.
Массивные уплотнители дверей хорошо защищают салон от проникновения в него пыли и грязи, но двери при этом закрываются с относительно большим усилием. К этому можно привыкнуть, приобретя со временем нужные рефлексы. Правда, стоит пересесть на любой другой автомобиль, как начинаешь с непривычки сильно хлопать дверью. Зато, несмотря на жесткий пластик в салоне, никаких поскрипываний и сверчков даже при езде по плохой дороге не проявляется. Единственное, что выдает бюджетные корни Логана, — громкий металлический звук при срабатывании центрального замка. Вот на что стоило бы обратить внимание производителю.
Впрочем, по всем ключевым параметрам Logan вполне себе современный, удобный и практичный автомобиль: лючок бензобака открывается рычажком в салоне, спинки заднего ряда складываются, капот в открытом положении удерживает штатный газовый упор… даже автозапуск имеется! Отдельно хочу отметить работу форсунок омывателя лобового стекла: они качественно и равномерно распыляют омывайку по всему стеклу. И управлять ими удобно: можно экономить саму жидкость, не расходуя лишнего. Так за зиму я истратил всего две пятилитровые баклажки омывайки при ежедневных поездках. Отличный результат!
Что сломалось?
На пробеге примерно 6000 км перестал включаться ближний свет фар. Причем поначалу я этого даже не заметил (дело было днем): привычным движением руки перевел крутилку на торце подрулевого рычажка в соответствующее положение и двинулся в путь. При этом никакой ошибки на приборной панели не зажглось. Лишь в дороге, посмотрев на отражение Логана в бампере впередистоящей машины, я обратил внимание, что ближний свет не работает. Добравшись до редакции, стал искать причину неисправности.
Прежде чем копать дальше, решил загуглить — этот прием часто помогает сэкономить время в подобных случаях. Так произошло и на этот раз. Многочисленные сообщения на тематических форумах владельцев машин на платформе B0 (ныне известной как Global Access) помогли быстро найти причину неисправности. Она кроется в подрулевом рычажке. Дело в том, что производитель с целью удешевления конструкции исключил из цепи реле — ближний свет включается простым замыканием контактов. Со временем они обгорают, и машина «слепнет».
Вот как проявляется эта неисправность — взгляните на видео:
Некоторые владельцы автомобилей на платформе B0 даже предлагают альтернативную схему подключения — с использованием реле. Без должных навыков и знаний применять ее не стоит.
В большинстве случаев подобная неприятность случается на относительно больших пробегах. Но ничего подобного не было замечено на редакционных машинах: Ладе Ларгус и Ниссане Альмера. А ведь их пробег давно перевалил за 100 000 км.
Ну а то, что подобное произошло с Логаном на совсем уж «детском» пробеге, скорее исключение. Примечательно, что недуг магическим образом исчез через несколько дней эксплуатации и вот уже на протяжении месяца не проявляется.
Совет от «За рулем»:
Если подобная неприятность приключилась и с вашей машиной (будь то Renault Logan или Sandero, Nissan Almera, Lada Largus или XRAY), важно знать следующее. ПДД запрещают ехать с неисправными световыми приборами (п. 2.3.1). Днем достаточно дневных ходовых огней или противотуманок. Согласно п. 19.4 и 19.5 Правил, противотуманки можно использовать вместо ближнего света фар в светлое время суток. А ночью без ближнего света фар ехать категорически нельзя! Наказание — штраф до 500 рублей согласно п. 12.5 КоАП РФ. Пресловутая фраза «следую к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности» не убережет вас от наказания. Использовать дальний свет фар при этом тоже не вариант — так вы можете спровоцировать ДТП, ослепив встречного водителя. Вариантов несколько: вызвать эвакуатор, отбуксировать машину либо дождаться рассвета и продолжить движение днем.
Впереди летний период, очередное ТО и, не исключено, новые неисправности. А возможно, напомнят о себе старые. Будем держать вас в курсе.
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