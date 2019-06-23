Что предпочесть — зарядное устройство для АКБ или родной генератор? На вопрос читателя отвечает эксперт.

— Прочитал в журнале «За рулем», что современные зарядные устройства заряжают АКБ хуже автомобильного генератора. Но ведь это не так: генератор используется по принципу «лучше так, чем ничего», а устройство заряжает как надо. Измерял емкость батареи электронным анализатором: она при этом восстанавливается полностью.

— Качественной может быть зарядка и при постоянном токе (эту схему используют зарядные устройства), и при постоянном напряжении (генератор). При зарядке от внешнего источника важен не только правильный многоступенчатый алгоритм, но и продолжительность. И тут у генератора преимущество, ведь он заряжает батарею всё время, пока работает двигатель. Поэтому батарея может исправно отслужить весь срок без дополнительной подзарядки от внешнего устройства.

Отмечу, что любое «оценочное» определение емкости является некорректным: это позиция производителей АКБ. Устройства для замера емкости можно использовать, только чтобы сравнить несколько ­одинаковых батарей и выявить лучшую. При этом разброс с фактической емкостью батареи может достигать 30–40%. Кстати, в профессиональных лабораториях подобное ­оборудование применяют лишь как вспомогательное.

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