Тест Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7 — в погоне за репутацией Репутация китайского автопрома опередила приход к нам конкретных его изделий. Новый Tiggo 7 и рестайлинговый Emgrand X7 бросились в погоню за новым имиджем. В нашем тесте они разберутся между собой. Взять или отказаться: 4 факта «за» и «против» покупки «Лады Весты» Lada Vesta — одна из популярных моделей от «АвтоВАЗа», смело тягающаяся с бюджетными иномарками. С начала года через сервис проверки истории машин avtocod.ru по ней заказали более 6500 отчетов. Сейчас на вторичке доступно около 3,4 тыс. экземпляров со средним ценником 570 тыс. рублей. Почему стоит взять «Ладу Весту» и почему от нее стоит отказаться? Приводим пять фактов «за» и «против» покупки. Volkswagen Tiguan с пробегом: как не купить хлам Драйверские качества у Тигуана первого поколения неплохие. «За рулем» выяснил, насколько надежны его узлы и агрегаты и как выбрать на вторичке беспроблемный экземпляр.