Tiggo 7 — флагман российской линейки Chery и самый современный автомобиль марки в России. Emgrand X7 представляет очень перспективный китайский бренд, работающий в кооперации с Volvo. Эта пара выглядит мощно, и мы, отправляя их на задания, заочно сравнивали китайцев с лидером рынка — Hyundai Creta.
Тест Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7 — в погоне за репутацией
Репутация китайского автопрома опередила приход к нам конкретных его изделий. Новый Tiggo 7 и рестайлинговый Emgrand X7 бросились в погоню за новым имиджем. В нашем тесте они разберутся между собой.
Фото: Петр Меньших «За рулем»
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