10 причин, по которым мы любим гаишников Сегодня — профессиональный праздник у сотрудников ГИБДД, которых я все равно продолжаю называть гаишниками. Они молодцы. Это странно звучит, потому что у многих сидят в памяти воспоминания 90-х о «продавцах полосатых палочек». И тем не менее это правда: они изменились в лучшую сторону и они сделали наше движение безопаснее. Машины с автопилотом — вот что оставит вас без работы! Мы живем в эпоху перемен. Научно-технический прогресс за последние десять лет шагнул настолько далеко, что самодвижущиеся повозки перешли из разряда фантастики в самую что ни на есть суровую реальность: в Государственную думу внесен законопроект о тестировании беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Как сэкономить на ремонте автомобиля — 2 верных способа Есть две эффективные возможности отремонтировать автомобиль бесплатно — сервисные акции и отзывные кампании. «За рулем» объясняет, в чем разница и как ими грамотно пользоваться.