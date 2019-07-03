10 причин, по которым мы любим гаишников

Помните свежие анекдоты про сотрудников ГИБДД? И я не помню, потому что их нет. Зато я помню телесюжет про молодого гаишника, который полез в ледяную Москву-реку вытаскивать женщину, свалившуюся туда вместе с автомобилем. На такого смотришь и думаешь: не всё у нас плохо, раз такие ребята служат.
И есть еще как минимум десяток причин, по которым мы их… любим! Или хотя бы ценим.
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- Гаишник — это тот, кому мы звоним и к кому бежим, когда на дороге нам становится плохо, а просить помощи неоткуда.
- Гаишник — это тот, кто остановит грузовик, чтобы вытащить твою машину из кювета.
- Гаишник — это тот, кто периодически отлавливает обочечников и прочих «добрых» людей, которые издеваются над всеми водителями своим поведением.
- Гаишник — это порой единственное радостное явление на дороге, которая замерла в конвульсиях очередной пробки. Он дарит надежду на то, что мучения скоро кончатся.
- Гаишник — это тот, кто разруливает аварии, заторы и прочие неприятности.
- Гаишник — это человек тяжелой профессии, который целыми днями в любую погоду дышит всякой дрянью, выслушивает все подряд от нас, водителей, редко видит семью и при этом продолжает работать!
- Гаишник — уже давно не собиратель дани. Особенно на трассах. Да и в больших городах тоже.
- Гаишник — это работник, у которого тоже бывают странные начальники, чьи странные указания он тем не менее должен исполнять. В этом он похож на всех нас.
- Гаишник постоянно видит аварии, кровь и смерть. И при этом продолжает трудиться.
- Гаишник — это человек, который работает без надежды на благодарность. И поэтому он так меняется в лице, если к нему просто подойти и поздравить с праздником! Пробовал несколько раз — специально притормаживал и просто так, от себя, дарил свои книги и журнал «За рулем». Метаморфоза — удивительная! Попробуйте сегодня и вы.
С праздником, уважаемые служители дорог!
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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