Ford Fiesta за 400 000 рублей: выбираем с экспертом

Дорестайлинговая Fiesta шестого поколения (Mk 6) — недооцененный игрок в своем секторе рынка. Предложений немного, но найти хороший автомобиль реально. Эксперт «За рулем» рассказывает, чем хороша Фиеста и с какими проблемами может столкнуться ее владелец.

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Годы выпуска: 2009–2012

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,25 л (82 л.с.); 1,4 л (96 л.с.); 1,6 л (120 л.с.)

Коробки передач: М5, А4

Привод: передний

КУЗОВ: единственный нюанс — со временем задний бампер натирает крылья по стыку до появления коррозии. Качество лакокрасочного покрытия среднее.

МОТОРЫ: бензиновые моторы принадлежат к одному семейству Sigma и очень близки конструктивно, среди них наиболее известен 1.6 Ti-VCT. Это проверенные временем надежные двигатели, которые периодически беспокоят лишь легкими недомоганиями.

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка IB5 отличается шумной работой и частой течью сальников приводов, но не вызывает серьезных нареканий. Однако именно на «дореформенной» Фиесте и Фьюжене ее повышенный гул (причина — просчет при сборке) может означать скорый ремонт, весьма дорогостоящий. Автомат серии 4F27 Е очень надежен, это одна из самых удачных 4-ступенчатых коробок.

ШАССИ: задняя подвеска с упругой балкой практически вечная, а спереди часто беспокоят только шаровые рычагов и стойки стабилизатора и иногда — опорные подшипники амортизаторов. Обычная механическая рейка (компоненты усилителя встроены в рулевую колонку) может потребовать переборки ближе к 100 000 км.

САЛОН: интерьер всё еще выглядит современным, но материалы отделки салона заметно изнашиваются к 100 000 км.

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ХОЧУ ПРОДАТЬ: дорестайлинговая Fiesta Mk 6 имеет среднюю ликвидность. Несмотря на провал автомобиля на первичном рынке, на нее всегда находится покупатель-ценитель, ведь предложений не так уж много.

ИТОГ: дорестайлинговая Fiesta Mk 6 имеет приличный список возможных поломок и детских болячек, но в целом доставляет меньше проблем при содержании, чем старшие модели-сверстники марки Ford.

Если нужен хэтчбек с автоматом, то такая модификация Фиесты будет довольно интересным вариантом.

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Фото: Ford