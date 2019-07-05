Самый продаваемый в своем сегменте Sportage жил себе спокойно, разве что иногда соревновался со своим братом-близнецом Hyundai Tucson. И вот появился Geely Atlas и, надо сказать, устроил «корейцу» экзамен.
Японская компания Toyo Tires построила в Малайзии свой самый современный шинный завод. Сорок процентов его продукции — летние и зимние шины — идет в Россию.
Geely Atlas — Kia Sportage: экзамен по китайскому
Самый продаваемый в своем сегменте Sportage жил себе спокойно, разве что иногда соревновался со своим братом-близнецом Hyundai Tucson. И вот появился Geely Atlas и, надо сказать, устроил «корейцу» экзамен.
Читать комментарии (1)