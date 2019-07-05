Geely Atlas — Kia Sportage: экзамен по китайскому

Самый продаваемый в своем сегменте Sportage жил себе спокойно, разве что иногда соревновался со своим братом-близнецом Hyundai Tucson. И вот появился Geely Atlas и, надо сказать, устроил «корейцу» экзамен.

Sportage воспринимается цельным продуктом, лишенным явных недостатков, но и Atlas — безоговорочный лидер из плеяды китайских автомобилей, продаваемых в России. Наш тест — как раз тот случай, когда предсказать победителя заранее невозможно. Тем интереснее будет схватка. Читать далее и смотреть видео здесь.

Geely Atlas и Kia Sportage

