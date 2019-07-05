Кузовной ремонт своими руками: совет от «За рулем»

Публикация о том, как с помощью лужения восстанавливают детали кузова, пострадавшие от ржавчины или в аварии, вызвала большой интерес у читателей. Продолжаем тему.

— Заинтересовал материал «Как сэкономить на кузовном ремонте — полузабытый способ». Поясните разницу между оловом и припоем. И чем лучше смывать флюс?

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— Припой — общее название сплавов, применяемых при пайке.

При лужении кузова автомобиля используют сплавы двух основных видов: с содержанием свинца и без него. В припоях со свинцом может быть до 50% олова, а в бессвинцовых — до 96%. Поэтому в статье для простоты я называл бессвинцовый припой «оловом».

Если флюс базируется на соляной кислоте, ее можно ­нейтрализовать водой с содой и затем промыть обработанное место чистой водой. Если же он содержит хлорид цинка, потребуется ацетон.

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