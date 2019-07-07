Хочу вернуть давно изъятые автономера. Так можно?

Ситуацию с возвратом снятых в 2004 (!) году за отсутствие техосмотра регистрационных знаков комментирует глава ГИБДД Михаил Черников. Спойлер: не все потеряно.

С автомобиля были сняты номера в 2004 году из-за отсутствия техосмотра. Может ли его нынешний собственник получить номерá обратно. Если да, то какова процедура?

Егор, Истра

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Регистрационные знаки, изъятые в рамках действовавшей на тот момент нормы КоАП РФ, уже утилизированы.

Однако в настоящее время есть возможность изготовить дубликат регистрационных знаков.

Для этого собственнику или владельцу (на основании доверенности) автомобиля необходимо обратиться в организацию, уполномоченную соответствующим образом на изготовление государственных регистрационных знаков.

Необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов