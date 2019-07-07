Хочу вернуть давно изъятые автономера. Так можно?

С автомобиля были сняты номера в 2004 году из-за отсутствия техосмотра. Может ли его нынешний собственник получить номерá обратно. Если да, то какова процедура?
Егор, Истра
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Регистрационные знаки, изъятые в рамках действовавшей на тот момент нормы КоАП РФ, уже утилизированы.
Однако в настоящее время есть возможность изготовить дубликат регистрационных знаков.
Для этого собственнику или владельцу (на основании доверенности) автомобиля необходимо обратиться в организацию, уполномоченную соответствующим образом на изготовление государственных регистрационных знаков.
Необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства.
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов
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