В каких случаях госномера автомобиля признают нечитаемыми (и их придется заменить)

Читатель журнала «За рулем» обнаружил, что цифры переднего номера его машины частично стерлись, и забеспокоился: можно ли с таким номером ездить дальше, а если нельзя, то что делать? Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА

Цифры переднего номера моей машины частично стерлись. Как понять, можно с таким номером ездить дальше или нет? Как поменять его на новый? Или достаточно просто поменять передний и задний номера местами?

Д. Карагодин, Истра

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В процессе эксплуатации государственные регистрационные знаки изнашиваются, вследствие чего перестают удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50577–93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». За управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками предусмотрено преду­преждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. 

Материалы по теме
Штраф за нечитаемые номера — 3 главных сценария

Примечание к этой же статье Кодекса содержит соответствующие критерии: государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с рассто­яния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака.

Кроме того, регистрационные знаки могут быть деформированы, а их поле может не обеспечивать необходимых светоотражающих характеристик, установленных названным национальным стандартом. Во всех перечисленных случаях требуется замена государственных регистрационных знаков. Проще всего это сделать, изготовив дубликат регистрационных знаков в соответствующей организации, оказыва­ющей такие услуги на официальной основе.

Фото: ИТАР-ТАСС
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые