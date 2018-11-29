В каких случаях госномера автомобиля признают нечитаемыми (и их придется заменить)

НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА
Цифры переднего номера моей машины частично стерлись. Как понять, можно с таким номером ездить дальше или нет? Как поменять его на новый? Или достаточно просто поменять передний и задний номера местами?
Д. Карагодин, Истра
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В процессе эксплуатации государственные регистрационные знаки изнашиваются, вследствие чего перестают удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50577–93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». За управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.
Примечание к этой же статье Кодекса содержит соответствующие критерии: государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака.
Кроме того, регистрационные знаки могут быть деформированы, а их поле может не обеспечивать необходимых светоотражающих характеристик, установленных названным национальным стандартом. Во всех перечисленных случаях требуется замена государственных регистрационных знаков. Проще всего это сделать, изготовив дубликат регистрационных знаков в соответствующей организации, оказывающей такие услуги на официальной основе.
- Все, что нужно знать о порядке регистрации автомобилей, вы найдете в соответствующем разделе нашего «Парка документов».
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