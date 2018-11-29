Двухрядный пикап Jeep Gladiator — вот это номер! Новое поколение Jeep Gladiator было представлено в Лос-Анджелесе. куда отправился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он снял отчетное видео о новинке и спешит поделиться первыми впечатлениями от увиденного. Штрафы для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов (Таблица) Пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты — все они полноправные участники дорожного движения, а значит, обязаны соблюдать ПДД. На деле же нарушений хватает. Разберемся, какие штрафы грозят указанным лицам за их беспечность. В каких случаях госномера автомобиля признают нечитаемыми (и их придется заменить) Читатель журнала «За рулем» обнаружил, что цифры переднего номера его машины частично стерлись, и забеспокоился: можно ли с таким номером ездить дальше, а если нельзя, то что делать? Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.