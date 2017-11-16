Как сэкономить 3000 рублей при покупке русского народного видеорегистратора

Если вы ищете лучший бюджетный видеорегистратор в ценовом диапазоне 5000 рублей — эта статья для вас. Если вы ищете лучший бюджетный видеорегистратор с двумя камерами — для коммерческого пассажирского (такси, маршрутки и т.д.) и грузового автотранспорта — это статья особенно для вас. Если вы ищете надежные регистраторы от русских разработчиков со съемкой на уровне вдвое более дорогих зарубежных аналогов… Ну, вы поняли — читаем дальше.

AdvoCam — по-настоящему народный бренд. Русский бренд AdvoCam — это команда инженеров с 20-летним опытом разработки профессиональных систем видеонаблюдения и самых продаваемых в России автомобильных регистраторов — №1 по объему продаж в штуках, безусловный лидер. Проще говоря,— по-настоящему народный бренд. AdvoCam объединяют несколько моментов. Во-первых, грамотные русские инженеры-электронщики выжимают максимум из любых комплектующих. Поэтому любой отечественный регистратор AdvoCam снимает на уровне зарубежных аналогов, которые стоят в 1,5–2 раза дороже. Во-вторых, устройства AdvoCam отдельно готовят к российской специфике эксплуатации. Поэтому модели сутками проверяют в температурных камерах на устойчивость к сильному морозу и лютой жаре. А на вибростендах имитируют плохие дороги — чтобы быть уверенными, что ни одна деталь не разболтается и не отвалится в процессе эксплуатации. Все устройстваобъединяют несколько моментов. Во-первых, грамотные русские инженеры-электронщики выжимают максимум из любых комплектующих. Поэтому любой отечественный регистраторснимает на уровне зарубежных аналогов, которые стоят в 1,5–2 раза дороже. Во-вторых, устройстваотдельно готовят к российской специфике эксплуатации. Поэтому модели сутками проверяют в температурных камерах на устойчивость к сильному морозу и лютой жаре. А на вибростендах имитируют плохие дороги — чтобы быть уверенными, что ни одна деталь не разболтается и не отвалится в процессе эксплуатации.

Летом 2019 года русские разработчики выпустили сразу две новинки — давайте знакомиться с этими устройствами.

AdvoCam-FD Black-II — эталонный бюджетный видеорегистратор

AdvoCam-FD Black-II за 5300 рублей — прямой наследник выпущенной в 2014 году модели AdvoCam-FD Black, практически самого популярного бюджетного видеорегистратора в России. Один только «Яндекс» ежемесячно насчитывает около 5000 поисковых запросов «AdvoCam-FD Black». Это когда даже 2–3 тысячи говорят о повышенном внимании потребителей.

Секрет бешеной популярности модели прост:

Компактный симпатичный корпус. У него приятное и на глаз, и на ощупь покрытие софттач, которое к тому же устойчиво к грязи. Для сравнения, большинство аналогичных по цене регистраторов сделано из дешевого пластика. При этом устройство AdvoCam получило большой 2,7-дюймовый экран. Однако за счет тонких рамок вокруг него это не увеличило общие размеры регистратора. Модель запросто прячется за зеркалом заднего вида.

У него приятное и на глаз, и на ощупь покрытие софттач, которое к тому же устойчиво к грязи. Для сравнения, большинство аналогичных по цене регистраторов сделано из дешевого пластика. При этом устройство AdvoCam получило большой 2,7-дюймовый экран. Однако за счет тонких рамок вокруг него это не увеличило общие размеры регистратора. Модель запросто прячется за зеркалом заднего вида. Питание через кронштейн. Архиредкая фишка среди бюджетников. Такой кронштейн позволяет быстро снимать и устанавливать камеру — без возни с проводом. Ведь кабель постоянно подключен к креплению. В противном случае вам быстро надоест вставлять/извлекать «шнурок», и регистратор будет постоянно висеть на лобовом стекле машины на радость воришкам.

Архиредкая фишка среди бюджетников. Такой кронштейн позволяет быстро снимать и устанавливать камеру — без возни с проводом. Ведь кабель постоянно подключен к креплению. В противном случае вам быстро надоест вставлять/извлекать «шнурок», и регистратор будет постоянно висеть на лобовом стекле машины на радость воришкам. Ничего лишнего, только классная съемка — прямо как у импортного регистраторов за 8–10 тысяч рублей. Русские инженеры выжали максимум из недорогого тайваньского процессора NovaTek и американской матрицы Aptina. Модель создавалась в противовес Full HD —регистраторам на базе американских процессоров Ambarella . Которые стоят дорого за счет раскрученности, но снимают ничуть не лучше регистраторов на базе гораздо более доступных комплектующих. Конечно, только при условии, что последние разработаны пряморукими инженерами, как это и происходит в случае устройств AdvoCam .

В обновленной версии AdvoCam-FD Black-II (которая пришла на смену AdvoCam-FD Black) при почти неизменной цене хитовый регистратор стал еще лучше в главном — качестве картинки. На смену американской матрице Aptina пришел японский топовый CMOS—сенсор Sony IMX323 с улучшенной ночной съемкой. За счет высокой светочувствительности флагманской матрицы AdvoCam-FD Black-II записывает еще более четкое и ясное видео в условиях плохой освещенности — в сумерках или ночью.

В дневное время модель позволяет рассмотреть номера на расстоянии до 13 метров по прямой от капота, а ночью — до 8 метров. Тогда как в зарубежных регистраторах за схожую сумму вы получите максимум 8–10 метров в дневное время и 4–5 метров ночью. Импортное устройство с такими же показателями съемки видео, как у отечественного AdvoCam-FD Black-II, обойдется в 8–9 тысяч рублей. Другими словами, у отечественных инженеров AdvoCam получился, пожалуй, лучший бюджетный регистратор среди моделей до 6000 рублей.

AdvoCam-FD Black DUO — лучший бюджетный видеорегистратор для коммерческого транспорта

Регистраторы для пассажирских (такси, маршрутки, автобусы и т.д.) и грузовых перевозок — штука крайне специфическая. В таком устройстве в одном корпусе должно быть две камеры. Одна снимает происходящее на дороге, другая тут же — все, что происходит в салоне. Прежде всего это полезно во всевозможных такси и маршрутках, чтобы водитель был защищен от клеветы пассажиров-фантазеров.

Все присутствующие в данный момент в продаже «коммерческие» модели регистраторов ясно дают понять одну простую вещь. Ни один производитель в мире почему-то не в состоянии предложить качественный регистратор для коммерческого транспорта — с отличной съемкой на обе камеры, высокой надежностью и при этом с умеренной ценой.

Неудивительно, что революцию среди такого рода устройств устроили именно русские разработчики электроники — с огромным опытом создания профессиональных систем видеонаблюдения. Посмотрим, чем AdvoCam-FD Black DUO отличается от типичных аналогов.

Главная проблема любого «коммерческого» регистратора — отвратительное качество съемки, на уровне однокамерных аппаратов за 2–3 тысячи рублей. Забавно, что цена не имеет значения — подобное наблюдается и у аппаратов за 5–6 тысяч рублей, и у известных «тайваньцев» Cansonic за 14 000 рублей. В AdvoCam-FD Black DUO каждая камера оснащена отличным японским CMOS—сенсором Sony IMX323, а мощный тайваньский процессор Novatek NT96663 справляется с одновременной съемкой в честном Full HD. Причем Full HD сразу с двух камер. Для сравнения: цена «обычного» двухкамерного регистратора с таким «железом» доходит до 20 000 рублей. AdvoCam-FD Black DUO, напомним, стоит 8800 рублей — более чем вдвое дешевле.

AdvoCam-FD Black DUO обеспечивает различимость госномеров машин днем на расстоянии до 17 метров по прямой от капота и до 12 метров — ночью. В то время как любой другой конкурент данного класса «теряет зрение» днем уже с 7–8 метров, а ночью картинка даже с метра-двух превращается в сплошную пиксельную кашу. Так что AdvoCam-FD Black DUO не просто снимает лучше того же тайваньского Cansonic при цене вдвое меньше — у AdvoCam в принципе самое лучшее качество съемки среди всех двухкамерных регистраторов для коммерческого транспорта. Вне зависимости от ценника.

Вдобавок салонная камера оснащена ИК-диодами, при плохом освещении автоматически активируется подсветка и позволяет получить ясное четкое видео. Даже в полной темноте!

Впервые в такого рода регистраторах установлен суперконденсатор (ионистор). Это значительно повышает надежность модели в зимний период. Ведь вывести ионистор из строя практически невозможно. Этот элемент питания запросто переносит и морозы —30°С, и жару +50°С. В отличие от капризных литиевых аккумуляторов, которые норовят вздуться и выйти из строя в жару, «умереть» после пары-тройки морозных ночевок. Или отказываются включаться зимой, пока водитель не прогреет салон.

Даже при наличии двух камер AdvoCam-FD Black DUO — это компактный регистратор с привлекательным дизайном. Скромным габаритам модели могут позавидовать многие «обычные» однокамерные устройства. Особое внимание уделено удобству использования — на экране справа присутствует панель с подсказками, какая кнопка для чего нужна. Нет необходимости зазубривать инструкцию и помнить, какая клавиша в каком режиме за что отвечает.

Экономим 3000 рублей

В честь открытия официального интернет-магазина AdvoCam до середины июля почти на все устройства бренда предоставляется скидка 20%. А это значит, что сэкономить можно до 3000 рублей. Только здесь вы получите бесплатную доставку по России и странам СНГ. А также эксклюзивно целых ДВА года гарантии. Это вдвое больший срок гарантийного обслуживания, чем предоставляет любой другой магазин на любые другие модели регистраторов.

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Автор Сергей Веллер.