— Как бороться с владельцем машины, у которой по ночам орет сигнализация?
Анна, Зеленоград
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— С жалобой на нарушение тишины обратитесь в территориальное подразделение полиции и (или) к участковому для принятия мер реагирования.
— Можно ли как-то наказать водителя, который припарковал свою машину во дворе вторым рядом, из-за чего она уже несколько дней мешает проезду?
А. Мандрусов, Москва
— Вам следует обратиться в подразделение Госавтоинспекции, обслуживающее данную территорию, с соответствующим заявлением. В рамках рассмотрения обращения сотрудники должны проверить сообщение и, если факт правонарушения подтвердится, принять предусмотренные КоАП РФ меры к нарушителю.
В частности, если транспортное средство создает препятствие для движения других транспортных средств, оно должно быть задержано и помещено на специализированную стоянку (часть 4 статьи 12.9 и часть 1 статьи 27.13 КоАП РФ).
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Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов
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