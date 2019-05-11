Уехал в отпуск, а машину эвакуировали... Как быть?

Знаки, запрещающие стоянку, появились на улице, когда автовладелец был в отъезде. Кто ответит за принудительную эвакуацию и что делать, чтобы избежать такой неприятности, разъясняет глава Госавтоинспекции.

Друг попал в странную ситуацию. Уехал в отпуск, припарковав машину на улице рядом с домом, вернулся через две недели — машины нет. Оказалось, эвакуировали, так как за время его отпуска в начале улицы поставили знак, запрещающий стоянку. Как не оказаться в такой же ситуации?

Александр, Видное

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— В соответствии со статьей 21 федерального закона «О безопасности дорожного движения» не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения.

Информирование может осуществляться посредством официального сайта федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая дорога, информационных табло (стендов), размещенных в общедоступных местах вблизи от места установки соответствующих дорожных знаков или нанесения разметки, а также иными способами, предусмотренными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъекта РФ, муниципальными нормативными правовыми актами. Невыполнение указанными органами обязанности по информированию является основанием для освобождения владельца транспортного средства от ответственности, в том числе для отмены решения о задержании транспортного средства.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС